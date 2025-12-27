金門國家公園 勤業眾信 共譜環保永續篇章

邁向2050年淨零碳排目標，金門國家公園管理處、和勤業眾信會計師事務所，簽署合作備忘錄，雙方朝「環境治理」為主軸合作，協助國家公園、打造永續治理模式。 國家公園署成立以來，積極整合跨界保育與專業合作，截至目前已經完成51件企業ESG合作。26號和會計師事務所，簽訂意向備忘錄，未來，將針對氣候風險分析、淨零轉型、永續報告、以及社會影響領域，導入專業顧問支援，也能邀請當地NGO合作，加入環境永續行列。

金門國家公園處長 鄭瑞昌：「我們今天所簽訂的MOU，最主要勤業眾信，他一年至少會有一到兩次，請專家到我們管理處演講，分享最新的一些的，有關於企業ESG 或是，SDGs方面的訊息。」

勤業眾信副總經理 李介文：「我們本來在本島，就有一些經營足跡，我們有可能把我們一些影響力，可以擴大到離島去，在離島這邊，我們有一些知識上的貢獻，同時又可以讓離島這邊，有更多人可以知道，在這些場域裡面，有什麼可以多做的事情。」

