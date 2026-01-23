金門國小訂購食品疑有異致生不適 衛生局查無發霉

（中央社記者吳玟嶸金門23日電）金門某國小訂購蛋糕疑有異樣，校方回報有5名學生反映身體不適；衛生局表示，5名學生今天均未持續不適，經檢視同批蛋糕無發霉，已要求業者對現場稽查缺失項目限期改善。

金門縣衛生局今天發布新聞稿說明，20日該校訂購餐點食品，其中草莓餡蛋糕疑似出現異樣問題，根據校方21日回報資料，共有5名學生反映身體不適，其中2名學生曾至不同診所就醫，其餘3名學生自訴身體不適但未就醫，至今天5名學生均未持續出現不適狀況，目前所有學生健康狀況無恙。

衛生局表示，已派員稽查該餐點供應商，經現場檢視同批草莓餡蛋糕並無發霉，衛生局進行現場環境及設施查核，針對稽查缺失如冰箱內冷藏及冷凍區食材未分區存放且未覆蓋、設備器具未保持清潔等不符合項目，已要求限期改善並責成業者檢討及強化自主管理機制，落實從原料到供餐所有環節做好品質管控。

衛生局長李金治呼籲，校園餐飲供應業者應落實自主衛生管理，嚴格把關食材、製程及做好品質控管；學校師生或家長如發現餐點有任何異狀，請立即停止食用並通報衛生局。（編輯：張銘坤）1150123