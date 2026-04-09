金門國賓影城營運12年5／4收攤 在地人嘆：平常根本沒人收攤

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金門國賓影城下個月租約到期。（圖／翻攝臉書／金門美食俱樂部）

國賓影城8日發布公告指出，位於金門的據點「金門國賓影城」因租約期滿，將於5月4日營業結束後正式停止營運，為長達12年的經營畫下句點。消息一出，引發當地居民與網路社群熱議，不少人對影城即將熄燈表達不捨。

業者表示，自2014年設立以來，金門國賓影城陪伴在地民眾走過12年時光，成為不少人生活中的一部分。影城回顧營運歷程指出，「這裡曾有期待開場的眼神，有散場後還捨不得離去的身影，也有許多屬於電影、屬於生活、屬於彼此的回憶。」

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公告中提到，隨著租約到期，影城將正式告別金門市場。業者向曾經造訪的觀眾表達感謝，強調這段期間不僅是營業據點，更承載許多情感與回憶，並向支持多年的顧客致意，表示「珍重再見」。

然而，影城熄燈背後，也反映出地方觀影市場的現實困境。在當地臉書社團「金門美食俱樂部」中，有民眾指出，平日觀影人數稀少，僅在農曆春節期間人潮較為集中，整體營收壓力不小，「一年大多仰賴過年檔期，其餘時間幾乎沒有觀眾，能撐這麼久還滿辛苦的」、「本地消費力太差了，難過」。

此外，也有網友分析指出，學生族群觀影意願下降，加上地理位置因素，使得部分民眾傾向前往其他較便利或人潮較集中的影城消費。「金門東邊住的人比較少，再加金大的年輕小朋友都去金獅不會來這邊」、「學生也不太看電影真的不好做，他的距離又比較遠，大多都去金獅看」。

金門國賓影城下個月熄燈。（圖／翻攝臉書／國賓影城）

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