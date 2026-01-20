金門圓頭農牧、光華園攜手做公益 懷舊「尾牙市集」送暖

一個接一個，晨光志工扶著長者到市集購物。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門圓頭農牧食品有限公司今天舉辦「尾牙市集」公益活動，邀請晨光基金會服務的150位長者及身心障礙朋友「逛市集」取餐，室內圓桌圍爐，體驗不同的尾牙氣氛。副縣長李文良說，這樣的尾牙貼心又接地氣，更有溫度。

圓頭董事長薛承琛說，規畫這場尾牙宴的初衷，是希望打破以往尾牙聚餐的形式，讓長輩與身心障礙朋友不再只是坐在椅子上等著上菜，而是重溫「逛市集」的樂趣，透過挑選美食的過程，在與攤主互動中刺激認知功能，也提升長者與社會的連結感，達到社會認同與情感支持的效果。

喜歡動腦作公益的薛承琛宣布好消息說，在中華美食協會榮譽理事長郭宏徹策畫下，明年這場公益尾牙市集將邀請台灣各縣市特色美食一起進駐擺攤，讓「取之於社會、用之於社會」的正能量，發揮善循環作用。

財團法人晨光基金會創辦人施美珠說，這些美食和氛圍讓她想起小時候的光景，讓她彷彿走進實境秀的懷舊之旅。

妙妙屋庇護工場、圓頭農牧趁勢推出公益合作的年味產品，金門風味麵線禮盒原價438元、特價320元，圓頭的公益聯名福袋原價697元，特價499元。

由圓頭農牧、中華美食協會、金門光華園文創聯合發起公益尾牙，圓頭現場熬煮海鮮粥、搭配營養的牛滴精為長者補充體力，中華美食協會榮譽理事長郭宏徹帶來港式點心，還有在地的菓子燒、黑人油飯、瓊林水煎包、阿珠媽燒餅、溫記賴家大腸包小腸等「排隊美食」攤位，另有古早味童玩、拉彩球等互動遊戲，「地主隊」光華園餐廳也提供多樣招牌菜共襄盛舉。

市集中的古早味熱麵茶包覆油條受歡迎。(記者吳正庭攝)

金門圓頭董事長薛承琛說，尾牙市集希望長輩與身心障礙朋友重溫「逛市集」的樂趣。(記者吳正庭攝)

中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹(右一起)、晨光基金會創辦人施美珠、圓頭農牧董事長薛承琛、縣府社會處長王茲繐、光華園餐廳創辦人張國威都出席公益尾牙活動。(記者吳正庭攝)

妙妙屋庇護工場、圓頭農牧公益合作的年味產品。(記者吳正庭攝)

光華園文創餐廳的老兵「簽名牆」。(記者吳正庭攝)

尾牙市集中的拉紅綵球活動，為現場帶來一段高潮。(記者吳正庭攝)

