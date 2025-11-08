金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜
我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。
不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。
後浦商圈
就位於金城鎮內的後浦商圈街區含後浦16藝文特區附近。
後浦16藝文特區，位於陳氏宗祠旁的十六間店屋，將閩式老屋以修復的方式保存建築原貌並活化利用，邀請新興文創店家進駐，年輕人紛紛返鄉創業，讓純樸又有歷史的小鎮都活了起來，復古氛圍中又增添了文創新鮮感。
這裡周邊都是金門最熱鬧的生活圈範圍。
不管白天黑夜都很好拍
更是觀光客最喜歡來走走逛逛的地方。
除了是可以露天品酒、喝茶、聊天的好地方以外，週末還經常有市集、電影、音樂會演出，更邀請金門文創品牌進駐聚集，讓老建築也可以活出新生命。
夢酒館
電話： +886-911-948711
地址：金門縣金城鎮莒光路110巷4號
時間：19:30–00:30｜每週二公休
官網：夢酒館 MOJO – 金門首間雞尾酒吧，品味島嶼的夜與酒
就位於後浦16藝文特區，
是一間結合調酒與藝術氛圍的小酒吧，主打創意調酒。
室內空間不夠大，但有戶外座位
南洋家書
在百年宗祠裡，每一夜都有新的金門故事正在書寫，一杯調酒就像一個故事，用調酒 書寫著屬於自己的故事或讀著別人的故事，就像南洋家書一樣….是有著濃厚茶香的威士忌，醇厚、濃郁且回味悠長。
談醺室 (K BEER金門精釀 專賣店)
地址：金門縣金城鎮莒光路118號
電話： 0932-785422
時間：下午17:00 – 晚上9:00
粉絲團：談醺室 | Kinmen | Facebook
位於後浦十六藝文特區內，陳氏祠堂旁，這家是金門第一支在地精釀，首創高粱啤酒，而且將金門風獅爺華麗變身，變的不僅時尚而且潮流華麗。
每天傍晚五點開店營業到9點
主要是以販賣精美啤酒禮盒為主
內用也可以單點啤酒搭配高粱魷魚絲喔。
視覺包裝設計的非常有金門特色，買來送人也很精美時尚，重點是高粱啤酒外面買不到，超酷。
每一款啤酒都有屬於自己的風獅爺，有著不同特色與口味，烈火獅/神風獅/土豪獅/金浪獅/冰菓獅，冰菓獅很明顯就是一隻可愛妹子，這酒真的也特別適合女生喝。
烈火獅有著高粱風味的焦糖堅果香氣，曾榮獲 2025 年iTQi 國際風味評鑑二星殊榮。
烈火獅有高粱風味的焦糖堅果香氣
土豪獅有土豆甜香的金門貢糖香氣
神風獅有豐厚果酸香氣，餘味的高粱風味很回甘。
金浪獅有著陽光檸檬麥香，有金門夏日風情
冰菓獅就是高粱梅子西打氣泡酒。
得過獎的烈火獅比較濃烈高粱風帶著一點焦糖堅果香氣。
但我個人偏愛冰菓獅，就是高粱＋梅子的氣泡酒組合，冰冰涼涼酸酸甜甜好好喝。
再來一包金門高粱風味的魷魚絲，跟精釀啤酒超搭。
精美包裝，送人也有面子。
隱室．微光｜咖啡館
地址：金門縣金城鎮莒光路124巷4號
電話：+886 987903833
時間：每週三四五 19:00–22:00｜每週六日一二公休
官網：隱室·微光｜咖啡館
金門好多厲害的店都隱藏在巷弄間，低調到根本姜太公，願者才會上門，因為遊客根本不會路過這樣，超佛系！而且很多都是古董商開的店，感覺就是租或買一間古厝，裝潢美美的放著收藏的古董然後閒著也是閒著，不然順便營業，跟大家作個朋友這樣…（繼續閱讀）
這家給我感覺就是這樣，真的是位於後浦商圈巷弄間，會看到夏夜裡 微光中 隱藏著一間很美的閩南古厝在跟你打招呼，走進去發現雖是閩南古厝但店內裝潢充滿著英式古董風情，超多很美的藝術收藏品，像一間藝廊美術館咖啡館，而且還是夜間限定 每週只營業三天而已這麼有個性。
甄洋樓 咖啡｜氣泡飲｜旗袍體驗
電話：+886-988-923980
地址：金門縣金城鎮莒光路29巷14號
時間：09:00–17:30
官網：Facebook
這一棟90年歷史的古洋樓是在金門後浦老街的「甄洋樓』，主要是提供超過2000件服飾選擇，含旗袍、漢服、唐裝等，並設有專業拍照場景與配件服務，但因為換裝等候時間比較長，所以提供咖啡、氣泡飲還有調酒服務。
店內裝潢很美，非常適合拍照
甄洋樓 咖啡｜氣泡飲｜MENU
其實都是簡單的下午茶點心、咖啡，比較特別的是高粱氣泡飲，有把金門高粱的特色加入，美美的調色也可以搭配旗袍一起拍攝，成為道具之一。
其實就是很雞尾酒這樣，甜甜的帶點高粱香氣。
搭配金門特有的小點心，讓等候換裝的人或者陪換裝的人有點事情做這樣。
金城飯店｜酒吧｜金門威士忌博物館
地址：金門縣金城鎮中興路67巷10-1號
電話：0971882587
時間：19:30–00:00
官網：Instagram
唯一不在後浦商圈內，但位於隔壁中興路上的金城飯店，其實步行就可以到了！所以我說是4+1，但我最推薦這一家，根本去一次就成老主顧的概念，想不到金門夜生活這麼好玩欸，還有這麼酷的酒吧。
閩式建築古屋與18世紀英式酒吧風格也能融合得這麼好，還有萬聖節裝飾與氛圍感，期間限定搞怪創意風味調酒，喝的我們驚喜連連，好愛喔…（繼續閱讀）
至於金門白天玩什麼呢？就來金門看海吧！我們也可以演一齣金門女子圖鑑，只是我們演的不是台南女子到台北奮鬥的故事，而是台灣本島女子到金門耍廢 租車自駕吃吃喝喝的金門女子圖鑑。
文章來源：Mika出走美食日誌
其他人也在看
籲重啟核電解能源危機 藍黨團：賴政府執迷不悟將被民意唾棄
台電近期評估核二、核三廠重啟的可能性與條件，甚至傳出賴清德總統指示2027年前重啟核三，但總統府否認此事。國民黨立院黨團書記長羅智強指出，重啟核電才是能源危機的解方，核三重啟公投雖未通過門檻，但取得多數民意的支持。總統府、行政院、經濟部若繼續執迷不悟，最後恐會被民意唾棄。中天新聞網 ・ 1 天前
少棒／金門中正國小奪重光盃首勝 陳俊宇二刀流完投勝
第17屆重光盃全國少棒錦標賽今天繼續台北市青年公園謝國城紀念棒球場持續進行，首度參賽的金門縣中正國小，先發投手陳俊宇無四死球完投勝，以11：3擊敗台北市社子國小，拿下隊史首勝。 中正昨天開幕戰以...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前
台南關廟貨櫃屋庭園咖啡廳 愛心麻吉鬆餅
從台19甲路轉入，一座充滿生機與藝術氣息的咖啡廳便悄然展現在眼前。橋前駅最令人印象深刻的第一印象，便是那份由庭園打理出的整潔與舒暢。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
「新同學」金門中正國小奪歷史首勝 提早到場觀摩上一堂「棒球課」
記者陳建興／台北報導 2025年第17屆重光盃全國少棒錦標賽9日在青年…中華日報 ・ 22 小時前
機庫內看展覽，黑貓中隊帶你翱翔天際～桃園航空城博物館園區–05警戒區
在找桃園景點嗎?小資爸推薦桃園航空城博物館，前身是空軍桃園基地的[05警戒區]。園區保存了珍貴的機庫與警戒室等軍事歷史建築，並展出退役的 TF-104G 星式戰鬥機，讓民眾能近距離感受空軍的榮耀。這個博物館也適合親子同遊。除了能欣賞超帥氣的戰鬥機，館方還有免費的飛行員服裝租借服務，讓小朋友能化身「小小飛行員」，在機庫內外帥氣拍照。親子就醬玩 ・ 1 天前
退輔會主題館人氣爆棚 五大農場齊聚ITF台北國際旅熱鬧非凡
退輔會主題館人氣爆棚 五大農場齊聚ITF台北國際旅熱鬧非凡十華整合行銷 ・ 4 小時前
不會日文也能逛日本藥妝店、百貨！化妝品日語單字簡易懶人包
許多台灣觀光客去日本時一定會把採購景點當作一個大重點來安排行程，在出發前也會先爬文列好想買的購物清單，像是JILL STUART、CEZANNE、CHIFURE、FUJIKO等等都是台灣女性愛買的日系彩妝品牌。 不過實際到日本藥妝店裡看見琳瑯滿目的商品架及讓人有看沒有懂的日文平片假名單字還是難免讓人驚慌失措，所以這一次LIVE JAPAN幫不會日文的台灣人整理了日本化妝品基本詞彙及相關描述用語，這樣實際到現場逛的時候也不怕看不懂用途及效果，讓大家都能快狠準效率逛日本美妝！LIVE JAPAN ・ 1 天前
南投歐式庭園咖啡館 柯爾鴨、羊駝
墨啡最引人注目的，莫過於它得天獨厚的地理位置－緊鄰著一片稻田景觀。這片金黃或翠綠的田野，隨著季節更迭變幻著色彩，為咖啡廳的所有角落都增添了一份詩意與生機。當微風吹過，稻浪翻滾，那份鄉野的寧靜與純粹，瞬間穿透人心。而墨啡的建築，則以其鮮明的鵝黃色調，勾勒出濃厚的歐式風格，這色彩不僅溫暖，更顯得明亮而有活力，在藍天白雲的映襯下，自成一幅美麗的畫作。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 1 天前
婚緣列車誤點了？從生命靈數解讀晚婚機率
婚姻大事，無論是早婚適婚還是晚婚，其實都是一個人性格造就的，只要找到適合自己的人，就是最好的。以下科技紫微網從生命靈數來看你結婚是早還是晚。科技紫微網 ・ 1 天前
洛克菲勒中心聖誕樹抵達曼哈頓亮相 12月3日點燈
今年的洛克菲勒中心(Rockefeller Center)聖誕樹於8日早晨在曼哈頓中城亮相，此次選中的「年度之樹」從紐約...世界日報World Journal ・ 1 天前
最美老宅燒肉聖誕大景來了！粉紅派對9大聖誕樹限定活動必看
聖誕節,聖誕樹,台中市,台中景點,台中聖誕節,台中美食,台中燒肉,粉紅派對,瓦庫燒肉 最美老宅燒肉聖誕造景開跑了！冬季都會推出聖誕造景的台中人氣美食「瓦庫燒肉」，每年都有新創意注入其中，今年打造「粉紅派對」主題造景，快將現場9大聖誕樹美圖、限定活動筆記起來，把握節日期間前往踩點！景點+ ・ 1 天前
宜蘭夜晚去哪玩？這間飛鏢餐廳讓你從晚餐Chill到凌晨！不只射飛鏢，還有平價義大利麵、現烤牽絲披薩超好吃
當天走進樂翼食光 One More Darts，整個人瞬間被那種「微醺又放鬆」的氛圍包圍，這裡不只是宜蘭少見的飛鏢主題餐廳，更是個能同時享受美食與歡樂的地方，從現烤披薩到濃郁義大利麵，每一道都讓人想邊吃邊喊「太可以了吧！」價格也很平價～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
洋基工程首戰登場！ 迎來「護國神山」Q強勢回歸｜#鏡新聞
台灣職籃PLG，本季新成軍的洋基工程，今天(9號)將掀開神秘面紗，全員正式開箱接受球迷驗貨，球隊也在首戰開打前的一個月，官宣簽下已經歸化成台灣人的「前護國神山」戴維斯，不過，已經近2年沒打正式球賽的戴維斯，究竟油箱裡還剩多少油，球迷相當好奇這支新球隊的初登場首秀，能不能打破去年僅拿一勝的高雄鋼鐵人2.0魔咒。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 23 小時前
出席白色恐怖追思會名單卻現「共諜吳石」 鄭麗文：非主悼對象
國民黨主席鄭麗文，今（8）日出席「白色恐怖秋祭慰靈大會」，但悼念名單中，卻出現國共內戰時期潛伏在台灣的高階共諜「吳石」，民進黨方面痛批，鄭麗文根本是敵我不分，就連台北市長蔣萬安也回應表示，應該紀念為了...華視 ・ 1 天前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 1 天前
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 11 小時前
中職》樂天拔掉古久保健二原因疑和戰績有關 作法粗暴球團落得連滾帶爬下場
剛率領樂天桃猿奪下中華職棒36年總冠軍的樂天桃猿，昨天（9日）無預警宣布古久保健二將卸下總教練職務，緯來體育台 ・ 4 小時前
伊能靜飆唱〈情非得已〉遭版權警告！她秒「開嗆1句」逼瘋小哈利
娛樂中心／綜合報導女星伊能靜過去曾經與「哈林」庾澄慶有過一段婚姻，兩人共同育有寶貝孩子「小哈利」庾恩利，對生活有自己想法的小哈利，近日與媽媽伊能靜一起直播，途中兩人合唱庾澄慶經典歌曲〈情非得已〉沒想到卻遭到「版權警告」，讓伊能靜下秒霸氣大喊要甩錢「買版權」，一旁小哈利也跟著吐槽了，兩人鏡頭前逗趣反應讓網友笑出來了。民視 ・ 3 小時前
鳳凰將轉彎撲台！ 賈新興估「13縣市」停班課機率大
鳳凰颱風即將北轉朝台灣接近，週二、週三（11、12日）為影響台灣最明顯的時刻，尤其基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島慎防大雨及豪雨，氣象專家賈新興也預估，13縣市停班停課的機率大。中天新聞網 ・ 10 小時前
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億元敗訴
年屆74歲的宏仁集團總裁王文洋，今（2025）年6月捲入一起包養官司，一名宋姓女子透過孩子外婆提起民事訴訟，要求確認親子關係並求償10億元。台北地方法院審理後認定，提告的女方沒有充分舉證證明王文洋有撫養孩子的事實，判決女方敗訴，可上訴。中天新聞網 ・ 3 小時前