金門夜貓子必收！藏在老洋樓裡的微醺秘境，夢酒館、談醺室精釀啤酒，享受一場充滿金門味的異國風情夜

我去金門好幾次了，怎麼玩我很懂，但金門的夜生活我還真的不知道能去哪裡？這趟就專門攻略這個金門酒香 夜生活推薦，高粱威士忌路跑 外浦商圈、莒光路必喝精選4+1家 微醺之旅。

不誇張，真的是在金門閩南古厝洋樓巷弄間鑽來鑽去，尤其是充滿閩南文化與僑鄉文化交會的後浦小鎮，更是特別有異國風情這樣，是一種不一樣的另類金門體驗，充滿高粱酒 威士忌的微醺夜生活之旅。

後浦商圈

就位於金城鎮內的後浦商圈街區含後浦16藝文特區附近。

後浦16藝文特區，位於陳氏宗祠旁的十六間店屋，將閩式老屋以修復的方式保存建築原貌並活化利用，邀請新興文創店家進駐，年輕人紛紛返鄉創業，讓純樸又有歷史的小鎮都活了起來，復古氛圍中又增添了文創新鮮感。

這裡周邊都是金門最熱鬧的生活圈範圍。

不管白天黑夜都很好拍

更是觀光客最喜歡來走走逛逛的地方。

除了是可以露天品酒、喝茶、聊天的好地方以外，週末還經常有市集、電影、音樂會演出，更邀請金門文創品牌進駐聚集，讓老建築也可以活出新生命。

夢酒館

電話： +886-911-948711

地址：金門縣金城鎮莒光路110巷4號

時間：19:30–00:30｜每週二公休

官網：夢酒館 MOJO – 金門首間雞尾酒吧，品味島嶼的夜與酒

就位於後浦16藝文特區，

是一間結合調酒與藝術氛圍的小酒吧，主打創意調酒。

室內空間不夠大，但有戶外座位

南洋家書

在百年宗祠裡，每一夜都有新的金門故事正在書寫，一杯調酒就像一個故事，用調酒 書寫著屬於自己的故事或讀著別人的故事，就像南洋家書一樣….是有著濃厚茶香的威士忌，醇厚、濃郁且回味悠長。

談醺室 (K BEER金門精釀 專賣店)

地址：金門縣金城鎮莒光路118號

電話： 0932-785422

時間：下午17:00 – 晚上9:00

粉絲團：談醺室 | Kinmen | Facebook

位於後浦十六藝文特區內，陳氏祠堂旁，這家是金門第一支在地精釀，首創高粱啤酒，而且將金門風獅爺華麗變身，變的不僅時尚而且潮流華麗。

每天傍晚五點開店營業到9點

主要是以販賣精美啤酒禮盒為主

內用也可以單點啤酒搭配高粱魷魚絲喔。

視覺包裝設計的非常有金門特色，買來送人也很精美時尚，重點是高粱啤酒外面買不到，超酷。

每一款啤酒都有屬於自己的風獅爺，有著不同特色與口味，烈火獅/神風獅/土豪獅/金浪獅/冰菓獅，冰菓獅很明顯就是一隻可愛妹子，這酒真的也特別適合女生喝。

烈火獅有著高粱風味的焦糖堅果香氣，曾榮獲 2025 年iTQi 國際風味評鑑二星殊榮。

烈火獅有高粱風味的焦糖堅果香氣

土豪獅有土豆甜香的金門貢糖香氣

神風獅有豐厚果酸香氣，餘味的高粱風味很回甘。

金浪獅有著陽光檸檬麥香，有金門夏日風情

冰菓獅就是高粱梅子西打氣泡酒。

得過獎的烈火獅比較濃烈高粱風帶著一點焦糖堅果香氣。

但我個人偏愛冰菓獅，就是高粱＋梅子的氣泡酒組合，冰冰涼涼酸酸甜甜好好喝。

再來一包金門高粱風味的魷魚絲，跟精釀啤酒超搭。

精美包裝，送人也有面子。

隱室．微光｜咖啡館

地址：金門縣金城鎮莒光路124巷4號

電話：+886 987903833

時間：每週三四五 19:00–22:00｜每週六日一二公休

官網：隱室·微光｜咖啡館

金門好多厲害的店都隱藏在巷弄間，低調到根本姜太公，願者才會上門，因為遊客根本不會路過這樣，超佛系！而且很多都是古董商開的店，感覺就是租或買一間古厝，裝潢美美的放著收藏的古董然後閒著也是閒著，不然順便營業，跟大家作個朋友這樣…（繼續閱讀）

這家給我感覺就是這樣，真的是位於後浦商圈巷弄間，會看到夏夜裡 微光中 隱藏著一間很美的閩南古厝在跟你打招呼，走進去發現雖是閩南古厝但店內裝潢充滿著英式古董風情，超多很美的藝術收藏品，像一間藝廊美術館咖啡館，而且還是夜間限定 每週只營業三天而已這麼有個性。

甄洋樓 咖啡｜氣泡飲｜旗袍體驗

電話：+886-988-923980

地址：金門縣金城鎮莒光路29巷14號

時間：09:00–17:30

官網：Facebook

這一棟90年歷史的古洋樓是在金門後浦老街的「甄洋樓』，主要是提供超過2000件服飾選擇，含旗袍、漢服、唐裝等，並設有專業拍照場景與配件服務，但因為換裝等候時間比較長，所以提供咖啡、氣泡飲還有調酒服務。

店內裝潢很美，非常適合拍照

甄洋樓 咖啡｜氣泡飲｜MENU

其實都是簡單的下午茶點心、咖啡，比較特別的是高粱氣泡飲，有把金門高粱的特色加入，美美的調色也可以搭配旗袍一起拍攝，成為道具之一。

其實就是很雞尾酒這樣，甜甜的帶點高粱香氣。

搭配金門特有的小點心，讓等候換裝的人或者陪換裝的人有點事情做這樣。

金城飯店｜酒吧｜金門威士忌博物館

地址：金門縣金城鎮中興路67巷10-1號

電話：0971882587

時間：19:30–00:00

官網：Instagram

唯一不在後浦商圈內，但位於隔壁中興路上的金城飯店，其實步行就可以到了！所以我說是4+1，但我最推薦這一家，根本去一次就成老主顧的概念，想不到金門夜生活這麼好玩欸，還有這麼酷的酒吧。

閩式建築古屋與18世紀英式酒吧風格也能融合得這麼好，還有萬聖節裝飾與氛圍感，期間限定搞怪創意風味調酒，喝的我們驚喜連連，好愛喔…（繼續閱讀）

至於金門白天玩什麼呢？就來金門看海吧！我們也可以演一齣金門女子圖鑑，只是我們演的不是台南女子到台北奮鬥的故事，而是台灣本島女子到金門耍廢 租車自駕吃吃喝喝的金門女子圖鑑。

