金門大學都景系參訪金門雙鯉濕地自然中心〡陳彙瑜教授帶領學生現地場域設計學習

▲國立金門大學都市計畫與景觀學系近日參訪金門雙鯉濕地自然中心現地學習與參訪。（陳彙瑜教授/提供）

【警政時報 王麗美 ／金門報導】

金門大學都市計畫與景觀學系近日在該系教授陳彙瑜帶領下，特別安排師生到金門雙鯉濕地自然中心進行校外現地學習與參訪，藉由濕環境作為戶外教材，協助學生從真實場域中掌握植物與生態系的互動。

陳彙瑜教授指出，透過現地參訪，讓學生跳脫課堂的框架，在第一線環境中直接觀察植物和棲地的相互依存關係。特別在景觀植物學的學習中，認識植物特性、觀察樹型與了解其生長環境，都是培養景觀設計能力的核心基礎。許多植物與棲地之間的細微關係，也只有在現地才能真正體會。為了讓學生能透過實際觀察深化植栽判讀與生態理解，實地走訪教學對於資源較為匱乏的金門大學學生，不僅能讓學生把課堂所學的知識具體化，也能培養更敏銳的生態觀察力，是景觀專業訓練中非常重要的一環。

雙鯉濕地自然中心不只是金門重要的自然生態資源，場域的生態、文化與空間規劃，提供學生未來投入景觀設計與規劃工作很好的學習範例。館內展區透過模型、影像與實體展示，介紹金門在地的生活文化與自然環境之間的連結，可以使學生更全面地理解雙鯉濕地在地景、文化與生態中的角色。現場導覽人員進一步說明物種分布、候鳥遷徙與棲地保育措施，讓學生對濕地的教育功能與保育價值有更具體而深入的認識。透過校外現地學習與參訪，學生不僅提升了植物辨識與生態觀察的能力，也更清楚濕地在景觀規劃與環境永續中的重要性。

▲導覽員介紹金門生活藝術與自然資源。（陳彙瑜教授/提供）

