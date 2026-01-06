金門大橋驚傳男子落海 「體感溫度僅6度」搜救難度高

即時中心／徐子為報導



金門大橋今（6）下午5時許，傳出疑似有人落海，警消與海巡等相關獲報後隨即展開搜救行動，目前人還未尋獲。金門縣金城警分局晚間證實，落海人為一名蔡姓男子，嘉義人，年約60歲，警方已聯繫通知家屬，請他們協助調查釐清。





警方說明，蔡男於今上午10時搭乘小三通，自中國廈門入境金門，在水頭碼頭一帶徘徊，直至下午4時49分搭計程車離開，該車行經金門大橋途中，蔡男突然要求下車，且並不理司機勸阻，直接從橋上跳海，司機馬上報警求助。



金城分局接獲通報後，立即派遣線上警力趕赴現場，協助搜尋並進行交通管制，確保救援動線順暢，同時聯繫通知蔡男家屬。



海巡署於下午5時43分獲報，立即指揮調派線上PP-10073艇趕赴現場，後再增派PP-10079、CP-1022艇投入搜尋，目前已出動3艘巡防艇、17名人員持續搜索。



金門消防局第一大隊大隊長董必文指出，消防局已出動雙艇出海協尋，但海象不佳，搜救困難度高，至今尚未有所發現。



媒體《聯合新聞網》報導引述搜救人員說法，研判金門大橋高度約相當於12層樓，加上今晚氣溫低，體感溫度僅6度，若自橋中間跳下，生還機率不高。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

