金門大橋驚傳跳海身亡！ 3天搜救終在宗海灘尋獲遺體身分確認

金門大橋驚魂搜救3日，嘉義蔡姓男子落海身亡確認。（圖 ／翻攝畫面）

年約60歲的蔡姓男子，為台籍嘉義人士，於6日清晨搭乘小三通抵達金門，原本看似一趟平凡的離島行程，最終卻演變成令人不勝唏噓的悲劇，警方指出，蔡男於當日上午10時左右抵達金門後，獨自在水頭旅客服務中心一帶停留，期間並未與他人同行，也未發現有明顯異狀，直到下午4時許，他搭乘計程車離開，要求司機載他在島上隨意繞行。

不料，當車輛行經金門大橋中段時，蔡男突然打開車門，隨即跳下橋面墜入海中。突如其來的舉動讓駕駛當場嚇傻，司機緊急將車輛靠邊停放並下車查看，但蔡男已不見蹤影，只能立刻報警請求協助。警方與消防、海巡單位獲報後，隨即展開大規模搜尋行動，連續三天動員人力與船艇，在金門大橋周邊海域及沿岸進行地毯式搜救。

廣告 廣告

直到8日上午11時33分左右，搜救人員於塔山電廠附近、水頭鎮宗海灘發現１具男性遺體，經家屬到場指認後，確認為失蹤多日的蔡姓男子，但已明顯死亡。警方表示，目前初步排除他殺可能，詳細事發原因及其來金門的動機，仍有待進一步調查釐清。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

荷包蛋賣140元！北市早午餐內容物曝 網酸爆：大盤子

台中監理站「光頭張先生」服務獲讚 本人笑駁：肉眼難辨但還有幾根

羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告