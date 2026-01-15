金門大橋10天2起落海事件！ 釣客及時救起1男

金門大橋於昨（14）日晚間再度發生民眾落海事件，一名李姓男子因不明原因墜入海中，幸運的是，途經該處的釣客船隻及時發現並將他救起。李男被救起時已呈現意識模糊狀態，釣客立即通報岸巡隊與警消單位協助後送，經緊急送醫搶救後挽回一命，家屬在警方陪同下趕往醫院探視。

金門大橋昨（14）日 晚間再度發生民眾落海事件 。（圖／民眾提供）

據悉，李男於14日晚間8點30分左右駕車外出，從金寧端駛上金門大橋，抵達小金門後又折返，最後在高粱穗型橋塔附近停車，隨後不明原因落入海中。家屬因整晚無法聯繫上李男，焦急之下於晚間11點許向警方報案求助。

警方接獲報案後立即派遣近10名員警前往金門大橋李男停車地點進行調查。警方後續獲悉有一名落水男子被漁船救起，但該男子身上並無任何身分證件，警方透過照片及服裝比對，與家屬確認落海者確為李男。值得一提的是，不到10天時間，金門大橋已接連發生2起民眾落海事件，引發地方民眾擔憂是否出現模仿效應。有民眾呼籲相關單位應重視金門大橋的安全維護工作，並檢討是否需增設相關防護設施。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

