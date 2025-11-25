金門太武山停車場驚見男屍！他施工頻聞「濃烈惡臭」 走進草叢嚇壞報警

記者林盈君／金門報導

24日上午10時許，金門金湖鎮太武山停車場，有施工工人因疑似聞到異味，一開始以為是野生動物死亡，未料進入草叢查看，竟驚見一具男性屍體，嚇地急忙報警處理。警方獲報後到場，確認男子明顯死亡，且已死亡多時，隨即封鎖現場採證。

金門金湖鎮太武山停車場，有施工工人驚見一具男屍急忙報警。（示意圖／pixabay）

據《聯合報》報導，近期，金門金湖鎮太武山停車場正在施工，今天上午，有施工工人聞到濃烈惡臭，之後循線走進車場深處的草叢查看，赫然見到一名男子倒臥，明顯無生命跡象，隨即報警處理。

警方到場後初步勘驗，死者體出現屍斑，明顯死亡多日，現場無打鬥痕跡，遺體也未見明顯外傷。警方指出，死者身分為57歲的游姓男子，來自新北市，非金門當地居民，初步排除外力介入，並通知其家屬，不過死因究竟為疾病或其他因素，後續將報請檢察官相驗釐清死因。

