金門女腳踝拉傷！半年後腿變細「走路跛腳」 醫檢查驚：完全斷掉
記者鄭玉如／台北報導
腳踝拉傷別輕忽，小心變跛腳。金門一名女子某次搬重物時，拉扯到腳後跟，起初以為只是拉傷，所以沒有多加留意，未料半年後小腿越來越細，走路變得一拐一拐，趕緊就醫檢查，發現阿基里斯腱完全斷掉，所幸經過治療，已能自在行走、登山旅遊。
萬芳醫院在臉書粉專分享案例，一名住在金門的林姓女子，某天搬重物時，突然覺得腳後跟扯了一下，痛到不行，以為只是拉傷，休息一下就好，應會自行復原，事隔半年後，她的小腿竟越來越細，走路變得一拐一拐，跨海求醫發現「阿基里斯腱完全斷掉」。
阿基里斯腱是連結小腿與腳跟的重要肌腱，一旦出現斷裂，走路、跑步、跳躍都會受到影響。以林女慢性斷裂超過半年的案例，已錯過黃金修補期（受傷後1個月內），只能進行微創肌腱重建手術，手術只需兩個2到3公分的小切口，時長約1小時。
林女接受手術後半年，又能自在行走、登山旅遊。萬芳醫院提醒，阿基里斯腱斷裂別輕忽，腳後跟突然出現劇痛，像是被踢到，或是無法踮腳、腳踝無力、步態不穩，都要特別注意，趕緊就醫檢查，以免錯過黃金治療時期。
