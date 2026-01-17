金門婦人險遭二次愛情詐騙 「追回200萬」話術差點再中招

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

愛情三十六計，最多人中詐騙計。金門縣金城分局日前接獲通報，一名劉姓女子前往超商欲購買高額遊戲點數，疑似遭詐騙。警方趕抵現場後，發現她對遊戲內容一知半解，明顯並非玩家，所幸在超商店員與警方即時介入下才避免金錢外流。

​近期網路詐騙手法層出不窮，民眾需當心切勿受騙上當。（圖／金門縣警察局金城分局）

據了解，劉女去年曾因愛情詐騙損失200萬元。近期她在TikTok結識一名男子，對方以「協助追回款項」為由，要求她先購買10萬元遊戲點數作為手續費。劉女信以為真，先嘗試購買1萬元點數，所幸在超商店員機警察覺異狀並通報警方後，才避免再度受害。

警方指出，詐騙集團常利用受害者「不甘心、想追回損失」的心理設下陷阱，形成所謂「二次詐騙」。金城分局提醒民眾，若不幸成為受害者，務必保持冷靜，切勿輕信任何自稱能幫忙追款的網友或管道，並可撥打165反詐騙專線或110報案查證，以守護財產安全。

