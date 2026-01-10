金門婦帶「陸製豬肉乾」回台遭罰20萬！房產遭查封

婦人自小三通返台時，攜帶未申報之豬肉乾，遭裁罰新臺幣20萬元。（示意圖／AI生成）





先前台灣出現非洲豬瘟疫情，震驚全台，如今危機暫時過去，法務部行政執行署花蓮分署持續加強非洲豬瘟裁罰案件的執行力度。近期一名林姓民眾因自小三通返台時，攜帶未申報之豬肉乾，遭裁罰新臺幣20萬元，在名下不動產遭查封後，於短短一週內即全數繳清罰款。

該名林姓義務人戶籍設於金門，平時頻繁往返金門與廈門。（圖／翻攝自法務部官網）

花蓮分署指出，該名林姓義務人戶籍設於金門，平時頻繁往返金門與廈門。114年9月30日，林婦自金門水頭碼頭返台入境時，經海關及檢疫人員抽查，於行李中查獲一盒中國大陸製豬肉乾（重約90公克），因未依規定申報檢疫，遭農業部動植物防疫檢疫署高雄分署依法裁處20萬元罰鍰。

案件於114年12月11日移送花蓮分署執行後，該分署即啟動保全措施，並於12月15日查封林婦名下位於臺東市的不動產。林婦得知財產遭查封後主動致電詢問，經承辦書記官說明相關法令與執行程序並勸導繳納，林婦最終於一週內完成繳款，順利結案。

林婦自金門水頭碼頭返台入境時，經海關及檢疫人員抽查，於行李中查獲一盒中國大陸製豬肉乾。（圖／翻攝自法務部官網）

花蓮分署表示，自114年10月22日我國出現首例非洲豬瘟案例後，政府隨即啟動全國性高強度防疫作為，歷經約半個月的緊急應變，目前已確認疫情清零，豬隻拍賣及屠宰運輸亦已恢復正常。然而防疫成果得來不易，仍需全民共同警惕。

案件於114年12月11日移送花蓮分署執行後，該分署即啟動保全措施。（圖／翻攝自法務部官網）

花蓮分署強調，非洲豬瘟對畜牧產業與經濟影響深遠，防疫工作容不得任何鬆懈。作為公法上金錢債權執行的專責機關，未來仍將持續以高效率與高強度執行相關裁罰案件，呼籲民眾切勿心存僥倖，以實際行動共同守護臺灣豬隻安全，攜手維護非疫區成果。

