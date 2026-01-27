金門學子防範一氧化碳中毒觀念畫作 勇奪全國四格漫畫競賽優等獎

▲得獎畫作

【記者 洪美滿／金門 報導】為提升青少年對居家安全的重視，並加強一氧化碳中毒預防知識之宣導，內政部消防署辦理「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」，廣邀全國國中、高中學生以創意漫畫形式，描繪日常生活中可能潛藏的危險情境，並傳達正確的自我保護觀念。

消防局表示，為積極響應中央政策推動，自活動辦法公告後，立即將相關資訊轉知本縣各國中及高中學校，鼓勵學生踴躍參與，結合生活經驗與繪畫創意，共同打造寓教於樂的居家安全教育平台。經過縝密的初選評審作業，消防局已於114年8月完成本縣參賽作品初審，並依競賽辦法所訂評分標準，從內容創意、主題掌握、表現技巧及整體構圖等面向進行審慎評比，最終選送高中組及國中組優秀作品參加全國賽。內政部消防署於114年11月21日來文公布得獎名單。本次全國各縣市提報之高中組作品中，僅選出特優1名及優等5名，競爭相當激烈。本縣高中組參賽學生——金門高中陳蘋妤同學，憑藉優異表現榮獲優等獎，實屬難得，亦為本縣爭取榮譽。

消防局指出，陳蘋妤同學之得獎作品構思巧妙，巧妙結合生活情境與一氧化碳中毒預防知識，不僅具備高度藝術性，更成功傳達正確且實用的防範觀念，深獲評審肯定。為表揚學生傑出表現，消防署特別製發獎狀、獎金及獎品，並由本局轉頒予得獎同學，以資鼓勵，金門縣消防局表示，居家安全教育是防災教育的重要一環，透過漫畫創作的方式，不僅能引發青少年的學習興趣與共鳴，更能深化正確的防災意識。本次競賽除展現本縣學子的藝術潛力與創意思維外，也充分體現教育推動與公共安全宣導相互結合的豐碩成果。

消防局並進一步指出，因應近期冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，部分民眾於洗澡時習慣緊閉門窗，若家中燃氣熱水器安裝不當，極易於洗熱水澡時發生一氧化碳中毒事故。依據新聞媒體報導，近期台灣多處已發生一氧化碳中毒事件，提醒民眾務必提高警覺。

最後為防範類似憾事發生，消防局針對燃氣熱水器安裝不當情形，經轄區消防分隊派員訪視後，如確認有一氧化碳中毒潛勢，須遷移或更換熱水器者，115年度已開始受理補助申請。其中，低收入戶最高補助新臺幣1萬2,000元；其他身分（含中低收入戶）最高補助新臺幣3,000元，採實報實銷方式辦理。惟每戶限補助1次，且受補助人或補助地址不得與歷年重複，符合條件且有需求之鄉親，可向鄰近消防分隊洽詢並提出申請。（照片記者洪美滿翻攝）