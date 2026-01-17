金門學測首日4人缺考 共256人應試秩序良好

115學年度大學學測登場！金門考區256人應試，整體試務進行順利，考場秩序良好。（圖／金門大學）

115學年度大學學科能力測驗，今（17）日在全國各考區同步舉行。學測首日進行數學A及自然科考試，金門考區256人應試，整體試務進行順利，考場秩序良好。

金門縣副縣長李文良（前排中）一早也前往設於金門大學的考區，為應試學子加油打氣。（圖／金門大學）

金門副縣長李文良一早也在教育處長黃雅芬、金門高中校長鄭青青等人陪同下，前往設於金門大學的考區為應試學子加油打氣。李文良向考生致上祝福，期勉考生發揮實力、金榜題名，順利考取理想大學校系；同時也慰勉試務人員及由金門高中教師、家長會所組成的考生服務團隊。

據了解，此次學測金門考區共規畫11間試場，首日第一節數學A共有260人考生報考，實際到考256人，缺考4人；第二節自然科共有195人報考，實際到考人數191人，缺考4人，整體試場秩序良好，未發生重大違規事件。明（18）日為學測第二天，考試科目為英文、國文綜合及寫作，金門考區共有358名考生報考，較去年338人增加20人。

金大指出，此次報考人數增加主要是個別考生較去年增加10人，金門農工增加6人，金門高中增加4人。校方也提醒考生，學測時務必準時到場應試，確保自身權益。另外，行動電話及具通訊功能之穿戴式裝置，如智慧型手環、智慧手錶及智慧眼鏡等，不得攜帶入場。考生應攜帶應試有效證件正本及應考文具。考試開始鈴響起，於答題卷以正楷簽全名，考試期間如因天氣寒冷需使用帽子、口罩、圍巾等，也須配合監試人員進行檢查。

