金門小三通防帶貨亂象！託運行李超重每公斤加收30元 7月上路

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金門小三通自7月1日起將調整旅客託運行李收費標準，超出「5公斤」之免費託運額度者，每公斤將加收新台幣30元。（于家麒攝）

金門小三通「單幫客」誇張的帶貨亂象屢上媒體版面，嚴重衝擊國門與觀光形象；為加強行李管理、提升航運安全，縣府港務處今（11）日公告，將自7月1日起調整小三通旅客託運行李收費標準，超出「5公斤」之免費託運額度者，每公斤將加收新台幣30元。

據了解，小三通現行免費託運額度每名旅客為10公斤，自7月1日起，將調降為5公斤，自第6公斤起至20公斤止，每公斤加收新台幣30元，不足1公斤以1公斤計算，超過20公斤部分則依現場載運情形及相關規定辦理；相關行李託運規定及收費標準，業經各船舶客運業者報請交通部航港局核備再案。

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金門小三通旅客託運行李收費標準新制7／1上路後，大量帶貨的單幫客業績應會大受衝擊。(于家麒攝)

有小三通搭船旅客得知托運行李收費新制後表示，只有「5公斤」的免費託運額度未免也太少了吧，出門幾天光是大一點的行李箱加換洗衣物都超重了，再帶個伴手禮、土產，不就還要再被扒一層皮，對觀光旅遊發展來說很不友善。

也有民眾指出，從金門搭機往返台灣本島免費托運行李每人都有10公斤額度了，且超重每公斤收費也才約17元，小三通卻要收費30元，比飛機還貴，「根本就是在搶錢」。

另有網友表示，其實每位旅客除可辦理託運外，還可攜帶2件隨身行李，總重量達17公斤，一般旅客應該都很夠用，真正受到衝擊的多半是那些大量帶貨的單幫客。

金門小三通自7月1日起將調整旅客託運行李收費標準，超出「5公斤」之免費託運額度者，每公斤將加收新台幣30元。(圖／翻攝自《金門縣港務處》臉書)

港務處提醒，請搭乘小三通客運航線之旅客預先留意行李重量，並依各船公司規定辦理行李託運；如對行李託運規定、免費額度或收費標準有任何疑問，請洽各船公司或浯江輪渡有限公司客服專線082-371412詢問。

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