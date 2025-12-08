金門展館亮相首屆海峽兩岸銀髮博覽會 推廣樂活金門銀采漫旅
【記者 洪美滿／金門 報導】首屆「海峽兩岸（廈門）銀髮博覽會」於12月5日至7日於廈門國際會展中心登場，展會規劃文旅、智慧康養科技、醫療健康、金融保險、文化美藝及適老生活服務等六大主題展區，吸引兩岸產業與民眾參與。
由陳福海縣長揭櫫「老吾老以及人之老」及「友善金門、多元旅遊」的施政理念，重視老人友善環境的營造及發展銀髮經濟，一直以來由縣府各單位努力的推動，在縣議會議員的關心及掌握龐大旅遊商機，縣府應邀參加本次博覽會及旅遊展，並由縣府觀光處處長許績鑫率隊，整合金酒公司、地區旅行公會、旅行社與特產業赴廈門設置「金門展館」，行銷推廣「銀采漫遊金門」特色行程，三日展期吸引眾多民眾與旅行社代表駐足參觀，並參與互動活動，金門展館現場熱鬧非凡。
縣府表示，金門以觀光立縣，且隨著邁入高齡化時代，提供銀髮族群一個友善的旅遊環境，一直是縣長陳福海的施政願景，同時，拓展多元旅遊客源亦是帶動地區觀光產業永續發展的重要工作。據了解，銀髮旅遊在大陸地區蔚為風潮，早年有「夕陽紅」、「專列旅遊」等線路，為金門觀光帶來龐大人潮，又金廈地緣相近，且小三通自復航後，金廈兩地往返交通逐步恢復常態，基於短航程與便捷通關等特性，十分契合重視舒適與安全出行的銀髮族群。
自113年9月27日恢復大陸旅客來金門旅遊之後，金門已逐漸成為旅客跨海短途旅遊的熱門目的地。金門擁有得天獨厚的自然生態，並建構完善的旅遊動線與友善旅遊環境，加上縣府積極推動綠色旅遊，將金門打造成為銀髮族規劃旅程時的熱門選擇。
為完整呈現金門的文化風貌與旅遊特色，縣府觀光處於本次展會設置「金門形象館」主題攤位，同步推廣「金門行動旅服」數位平台，提供更便捷的旅遊諮詢服務。現場也規劃有獎互動環節，只要完成掃碼下載、分享等指定任務，即可獲得金門特色小禮物，成功帶動展館現場人氣，讓金門形象更加深植人心。
金門縣旅行商業同業公會亦同步推出「銀采漫遊」主題遊程，並向參觀民眾與旅遊業者說明最新辦證流程、小三通交通資訊與特色遊程內容，讓大陸旅客更清楚了解來金旅遊的便利性。為期三天的旅遊展，許多銀髮族民眾對金門的文化魅力及豐富度感到高度興趣，並肯定完善與友善旅遊環境，紛紛表示「金門值得一遊」。
縣府觀光處指出，未來將持續整合在地產業能量，推出更多貼近銀髮族需求的友善遊程，並加強金廈文旅交流。藉由便捷的小三通航班，將持續吸引銀髮族經廈門來金門旅遊，擴大多元客源布局，落實「友善金門、多元旅遊」的施政目標，讓更多旅客在旅途中看見金門、走進金門、愛上金門。（照片記者洪美滿翻攝）
