金門島嶼生活節火舞意外！舞者噴火燒到臉「二級燙傷」 急送本島治療

金門島嶼生活節11日晚間發生驚險意外，一名火舞表演者在演出過程中，疑似風勢變化影響，火焰燒到臉部，造成他臉部二級燙傷，當晚被送回台灣本島接受治療。縣府回應，將全力協助後續事宜，並全面強化表演安全。

舞者在台上賣力演出，現場氣氛超級嗨，就在演出尾聲時，舞者從口中吐出火焰，沒想到瞬間燒到臉上，只見舞者表情痛苦，立刻轉身蹲下，不斷拍打臉部試圖要滅火。台下觀眾從慶祝的歡呼聲轉成驚慌失措，直呼好危險，一旁的工作人員見狀立即上前幫忙滅火，並終止表演。

這驚險瞬間發生在11號晚間的金門島嶼生活節，金門在地火舞團隊演出時，一名舞者表演噴火特技，但疑似受風勢變化影響，火焰不慎燒到臉部，造成他臉部二級燙傷，立即被送往金門醫院治療，所幸意識清楚、生命徵象穩定。考量到後續治療需求，當晚11點多將人送到台灣本島接受治療。

舞者表演噴火特技時意外燒傷臉部。圖／民眾提供

對此縣府回應，將持續關切傷者的狀況，並與傷者的家屬聯繫，後續將依保險的及相關處理程序的做妥善處理，也要求廠商針對該類的表演進行全面的檢視。

金門／翁嘉駿、呂珮岑、王郁文 責任編輯／施佳宜

