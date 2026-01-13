金門島嶼生活節驚傳意外！火舞表演者臉遭火吻2級燙傷 連夜後送台灣治療

金門島嶼生活節「火舞表演」傳出表演者意外受傷。示意圖。取自金門島嶼生活節臉書



「金門島嶼生活節」11日發生驚險意外，一名火舞表演者口吐火焰時疑似受瞬間風勢影響，臉部遭火勢波及燒傷，緊急送往當地醫院，經醫師初步診治傷者臉部2級燙傷，意識清楚、生命徵象穩定，評估後啟動醫療後送機制，連夜透過醫療專機送回台灣本島治療。縣府表示，將持續關切傷者狀況，協助後續事宜。

金門縣政府11日舉辦「金門島嶼生活節」活動，除了熄燈37年的金沙戲院重新熱鬧開幕之外，並安排豐富表演活動，吸引不少民眾前來參與。沒想到，當火舞表演團隊演出接近尾聲時，一名表演者演竟在口吐火焰時意外遭火勢波及臉部受傷，緊急送往當地衛生福利部金門醫院治療。

廣告 廣告

縣府表示，事發當下，工作人員即刻啟動緊急應變機制，第一時間協助傷者離場送醫。經院方初步診治，傷者臉部2級燙傷，意識清楚、生命徵象穩定，在完成醫療處理與評估後，考量後續治療的完整性與專科需求，隨即啟動醫療後送機制，已於當晚11時多，以醫療專機後送至台灣本島醫院接受進一步治療。

主辦單位說明，當時疑因瞬間風勢變化等環境因素影響，才讓這名表演者慘遭火吻，表演團隊也回覆，傷者目前意識清楚。縣府表示，該活動已依規定為參演人員投保相關保險，縣府事發後持續關切傷者狀況，並與傷者家屬聯繫，將全力協助後續相關事宜。

更多太報報導

沒充電也爆！行動電源竄火險傷人 神腦國際「無條件退貨」：2021年已召回

日本癡漢機上偷拍台籍空姐裙底 被逮還讚「她是大美女」

P圖「賣限量法拉利」騙3億元！ 業餘賽車手「陳肯特」5000萬交保