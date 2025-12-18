金門府會攜手推動「離島建設條例」修法 促進經濟翻開繁榮新篇章

金門縣府會攜手推動「離島建設條例」修法，為離島的經濟繁榮翻開新篇章！（于家麒攝）

金門縣議會第8屆第6次定期會今（18日）持續進行縣政總質詢，議長洪允典針對「離島建設條例」的修法進度提出質詢。他表示，目前該案在立法院已通過一審、進入二讀程序，預計明年1月逕付二讀順利通過表決的話，將會是金門發展史上的重要里程碑，更為離島的繁榮翻開新篇章！

上午議程開始，洪允典先請副縣長李文良、城鄉發展處長黃儒新、民政處長許慧婷、觀光處長許績鑫、地政局長關嘉荣及綜合發展處長魏志成等人員上台，觀看結合AI製作之11月20、21兩日金門府會攜手拜會立法院長韓國瑜及國民黨、民眾黨、民進黨3大黨團爭取跨黨派支持的影片，也感謝縣府團隊全力配合推動「離島建設條例」之修法。

洪允典指出，金門縣議會在第15次臨時會已由18位議員一致通過「金、馬、澎3離島共同推動離島建設條例修法建議案」，並函請立法院支持。由於該條例已施行多年，但多項中央法令仍以本島為思維，未能反映3離島實際需求，致長期承受不合理限制。他強調，金門不是偏鄉，而是國家海疆與歷史戰略前線，歷經古寧頭戰役、八二三砲戰及長達43年的戰地政務，地方發展深受限制，卻長期因「國家安全」因素被否決合理發展，形成結構性不公平。

洪允典強調，今日的金門已由冷戰時的軍事前線，轉型為兩岸交流門戶與和平象徵的重要角色，地區鄉親希望改善生活品質及發展經濟，拉近與近在咫尺的廈門之間的差距，冀望金門的未來發展不能再被舊有制度束縛，請中央政府應依憲法增修條文制定特別法規，給予離島最扎實的彈性政策，以保障金、馬、澎等離島居民的地位、政治參與及各項福利發展。

洪允典表示，此次「離島建設條例」修法建議聚焦於4大核心方向，包括「落實土地正義，解決金門發展問題」、「提供治理彈性，加速都市計畫變更」、「中央承擔責任，挹注離島建設與滿足民生需求」，以及「促進經濟活絡，打造自由貿易示範區」，均攸關離島制度性保障與均衡國土邊境發展。

為了全力推動此次修法，金門縣議會將偕同馬祖、澎湖向立法院請命支持「離島建設條例」修正案，以法律制度保障離島居民享有與本島居民同等的發展機會，構築一個「安居、樂業、尊嚴」的嶄新環境，進而提供離島的經濟機遇及優化居民的生活品質！

