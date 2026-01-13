金門強風干擾火舞秀 舞者臉部二級燒傷「專機後送台北榮總」

金門「島嶼生活節」11日晚間發生火舞表演者燒傷意外。（翻攝畫面）

金門「島嶼生活節」於11日晚間發生表演意外，在金沙戲院前廣場舉行的壓軸火舞表演中，疑似因現場瞬間風勢變化，造成一名表演者不慎受傷。金門縣政府第一時間啟動緊急應變，並於當晚深夜安排醫療專機，將傷者轉診至台北榮民總醫院接受專科治療。

金門島嶼生活節日前移師至剛修復開幕的金沙戲院前廣場舉辦，吸引眾多民眾參與。11日晚間，在地表演團隊進行火舞壓軸演出時，現場疑似因風向與風速突然改變，導致火勢失控波及表演者，驚險瞬間引發全場觀眾與工作人員一陣驚呼。

意外發生後，現場工作人員立即協助傷者離場並迅速送醫，經醫療團隊初步診治，傷者臉部遭受二級燙傷，雖意識清楚、生命徵象穩定，但考量後續皮膚修復的完整性及專科醫療需求，縣府隨即啟動醫療後送機制。11日晚間11時30分，傷者已搭乘醫療專機飛往台北，轉診至榮民總醫院進行進一步治療。

金門縣政府表示，事件發生後已與承辦廠商、表演團隊及傷者家屬取得聯繫，將全力提供後續醫療與行政協助。縣府強調，該活動已依法為所有參演人員投保，將協助辦理保險理賠事宜。為避免類似意外再次發生，將要求廠商對於表演應全面檢視演出流程、器材使用及現場環境條件等安全管理細節，強化相關防護與應變機制，確保所有參與人員及觀眾安全。

★《鏡新聞》關心您：危險行為，請勿模仿。





