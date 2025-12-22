金門戒菸達人賺好禮抽獎名單出爐 別忘115年1月15前領獎

▲我拒菸我驕傲。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣衛生局為了鼓勵吸菸民眾及早戒菸，結合本縣二代戒菸服務合約醫事機構，辦理「114年度戒菸達人賺好禮」抽獎活動，已於114年12月18日以電腦隨機抽獎方式，共抽出參加二代戒菸服務獎30名～可獲得500元等值商品禮券、轉介戒菸專線服務60名～可獲得300元等值商品禮券、3個月點戒菸成功獎20名～可獲得2,000元等值商品禮券、6個月點戒菸成功獎5名~可獲得5,000元等值商品禮券，得獎名單如下：

參加二代戒菸服務獎：莊〇騰、張〇國、洪〇權、洪〇宏、顏〇鑫、陳〇強、

林〇銘、楊〇玉、董〇倫、李〇昌、吳〇跑、吳〇珠、

劉〇義、覃〇清、董〇良、張〇成、郭〇龍、許〇瀚、

陳〇輝、莊〇龍、藍〇益、梁〇梅、施〇凱、李〇良、

蔡〇環、楊〇翔、陳〇龍、洪〇芳、洪〇晟、李〇財

轉介戒菸專線服務獎：劉〇卿、張〇賓、宋〇景、湯〇美、黃〇雅、洪〇權、

李〇東、呂〇遠、張〇珍、駱〇君、林〇榮、許〇彪 、

陳〇可、林〇美、吳〇翰、蘇〇文、顏〇安、翁〇瀾、

洪〇君、陳〇揚、蘇〇霆、洪〇宏、洪〇琪、呂〇瓊、

許〇順、李〇宏、洪〇軒、楊〇爭、許〇爵、翁〇強、

邱〇榮、鄭〇利、陳〇華、李〇甫、練〇豪、周〇琦、

李〇信、吳〇源、蔡〇國、陳〇家、李〇祥、袁〇政、

呂〇銘、文〇、吳〇孝、洪〇芳、王〇榮、李〇耀、蔡〇環、王〇、關〇霖、許〇誠、余〇霖、吳〇永、楊〇玉、李〇恩、潘〇豪、陳〇泰、蔡〇生、潘〇金清

3個月點戒菸成功獎：王〇元、鄭〇鑫、陳〇強、廖〇德、鄭〇錚、林〇宇、

蔡〇環、杜〇成、陳〇立、黃〇明、吳〇輝、鄭〇鴻、

駱〇醇、莊〇緯、鐘〇童、盧〇宏、趙〇智、黃〇成、

張〇民、霍〇文

6個月點戒菸成功獎：吳〇漢、馬〇祥、黃〇明、陳〇篤、廖〇德

「114年度戒菸達人賺好禮」抽獎活動，得獎幸運者，請於115年1月15日前攜帶身分證明文件及印章至衛生局行政大樓健康促進科(山外大山藥局對面)領取，逾期未領獎者視同放棄，如有任何疑問請洽承辦人：082-338863分機721盧小姐。

▲金湖樂齡。

金門縣衛生局致力守護縣民健康，為了家人與自己的健康，期望每位吸菸者能戒菸成功，為自己及親友的健康贏得勝利，永遠免於菸害之困。還沒戒菸成功或尚未戒菸的朋友，為家人、為所愛的人、為自己，請多利用本縣提供的「二代戒菸服務」，由醫院、衛生所、診所、牙醫診所、社區藥局等合約醫療機構的專業醫師及戒菸衛教人員提供協助。此外，也可以撥打免付費戒菸諮詢專線0800-636363，只要一通電話，不論身在何處，都有專業諮詢人員與您共同討論如何克服生理戒斷症狀，協助擬定合宜的策略及提供心理支持，量身打造專屬的戒菸計畫，一同面對菸癮以及壓力，讓您為愛戒菸不再孤單，擁抱無菸健康新生活！（照片記者洪美滿翻攝）