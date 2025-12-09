金門戰爭 台灣照常上班上學？謝寒冰諷苗博雅：違背「電視」

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播中稱，許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，以俄烏戰爭為例，烏國民眾在戰爭期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。對此，資深媒體人謝寒冰諷刺，苗博雅的話不只違背常識，更是「違背電視」，因為只要有電視就能知道烏克蘭當前的狀況。

苗博雅11月26日在直播中談及戰爭型態，指出許多台灣人對戰爭的印象仍停留在電影與動畫，例如《搶救雷恩大兵》、《珍珠港》或《螢火蟲之墓》。她並舉俄烏戰爭為例，稱烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」。

謝寒冰今（9）日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德政府先前才剛發送全民國防手冊，苗博雅此時卻說「金門若發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學」，這實在相當奇怪，到底想表達什麼？他質問苗博雅，雖然烏克蘭國土面積遼闊、戰場集中在烏東，烏西相對安全，所以還能繼續生活，但有多少人在戰爭爆發後逃離烏克蘭？

謝寒冰接著說，先後有約1000萬烏克蘭平民在戰爭爆發後逃出國，且俄軍持續對烏國能源設施發動襲擊，烏國首都基輔在內的大城市開始斷電，這些事苗博雅都不知道？「這就是馬照跑、舞照跳，一切歌舞昇平沒事嗎」。謝寒冰也直言，不用講這種違背常識的話，「其實不只是違背常識，更是違背電視，因為有電視就知道這是不可能的事」。

