金門搶攻秋冬遊商機旅展 主打老兵召集令、島嶼生活節、馬拉松三大主題

▲台灣觀光協會簡余晏會長(左一)、交通部觀光署陳玉秀署長(左三)、ITF籌備會葉菊蘭主委(右)。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府昨(4)日參加「ITF台北國際旅展」展前記者會，為「金門老兵召集令」及「金門島嶼生活節」等系列活動持續暖身宣傳，積極搶攻冬季旅遊市場。「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日在南港展覽館盛大登場，金門館攤位編號為M2417，邀請民眾走進金門館，體驗最道地的島嶼風情。

縣府觀光處副處長何桂泉表示，為落實陳福海縣長「友善金門、多元旅遊」施政理念，本次旅展金門館除展售在地特產與多元旅遊商品外，也同步宣傳「金門老兵召集令」（10/1-12/15）、「金門島嶼生活節」(10/5-115年2/28)、「2026金門馬拉松活動」三大主題活動，還有金沙鎮公所的「尋找風獅爺APP」互動體驗、烈嶼鄉公所的「烈嶼鄉芋頭季」、金湖鎮公所的「金湖九宮格」，讓民眾深入感受金門的歷史底蘊與節慶活力，並邀請大家在秋冬走進金門，體驗不一樣的旅遊樂趣。

▲金門參加「ITF台北國際旅展」旅行業者及特產業者都提供超殺旅展價。

金門館現場活動豐富，每日推出多項互動活動，包括打卡送金門茄芷袋、DIY體驗「金門地雷三角旗」及「消費滿額好禮2重送」活動。凡於金門館消費滿千元，即可參加第一輪「通通有獎」刮刮樂，再抽第二輪大獎，獎品包含機票、住宿券、金廈船票及多項金門特產，驚喜連連。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，為吸引更多旅客深入探索金門之美，公會特別整合PAK推出「冬季必遊」金門自由行3天2夜的「機+酒」超值旅展優惠價(平日限定，兩人同行，洽詢專線082-312976)，並邀集多家旅行社推出特色遊程，包括淘寶國際旅行社「老兵召集令・金門三日」、金環球旅行社「大小金門 探索酒窖神秘之旅」、華府旅行社「金門自由選」彈性規劃行程、鄉村旅行社「轉動金門－烈嶼跳島新魅力」等，展現金門觀光的多元面貌力與深度體驗，滿足不同旅客的旅遊喜好。

▲參展單位吉祥物大會師，金門觀光小天使歡迎大家來金門旅遊。

展場現場也匯聚多家金門在地優質業者參展，特產業者如天根草典一條根、馬家麵線、金佳旺牛肉乾等帶來經典好味；旅宿業者金湖飯店；平尚國際的藍色公路遊程以及全台唯一的官窯「金門縣陶瓷廠」的客製化商品等，都推出限量優惠。從伴手禮到住宿旅遊，全面展現金門豐富多樣的觀光魅力。金門縣政府邀請民眾把握難旅展良機，親身感受金門的在地熱情，開啟一段精彩又難忘的金門小旅行。（照片記者洪美滿翻攝）