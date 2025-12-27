金門擴大新冠疫苗公費接種對象 降低春節出遊病毒傳播風險

為降低春節期間新冠病毒傳播風險，明年1月1日至2月28日將擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力。（于家麒攝）

冬天為呼吸道傳染病好發季節，且後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加。金門縣衛生局表示，疫苗接種後約需2周才有完整保護力，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組會議討論，決議自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

疾管署指出，114年新冠疫苗接種較去年踴躍，65歲以上接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增幅30.7％；50－64歲接種人次約40.8萬，較113年同期的34.5萬增幅18.3％。.

疾管署表示，現階段國內供應莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任一種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種莫德納疫苗，呼籲民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

疾管署強調，國內新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高，提醒民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意，為保護家中長輩與幼兒，自明年1月1日起全家都可接種新冠疫苗，以保護家人及自身健康。

金門縣衛生局說明，目前轄內的新冠疫苗接種合約院所共計有13家，包括五鄉鎮衛生所、衛福部金門醫院、傅仰賢診所、安仁家醫科診所、吾家內心情診所、禾心診所、健康診所、三大診所、陳水湖診所。若有接種需求請洽各院所逕行預約，並請記得攜帶健保卡、兒童健康手冊、孕婦健康手冊等相關身分證明文件；有關疫苗接種相關資訊，可至疾管署或該局網站查詢。

