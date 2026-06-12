金門攜手中央及地方單位推區域聯防 護消防職安
（中央社記者吳玟嶸金門12日電）金門縣消防局今天與中央及地方職安、勞檢、工程等專業領域單位簽署區域聯防宣言，盼透過資訊交流、教育訓練與跨機關合作等方式，提升消防職業安全衛生管理量能。
金門縣消防局與國立台北科技大學今天共同舉辦「消防職業安全衛生區域聯防論壇暨交流活動」，並與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、高雄市政府勞工局勞動檢查處、台南市職安健康處及內政部國土管理署南區都市基礎工程分署等單位簽署「消防職業安全衛生區域聯防宣言」。
宣言簽署見證人、金門縣副縣長李文良致詞表示，今天共同見證區域聯防宣言簽署，消防職業安全衛生工作不再是消防機關單獨努力課題，而是需要消防、勞檢、職業安全衛生及工程管理等領域共同合作，才能建立更完整安全防護體系。
他表示，期盼未來透過定期交流、教育訓練與專業資源合作等，共同提升消防職業安全衛生的管理能量，建立跨機關合作新典範。
金門縣消防局透過新聞稿指出，未來將持續深化區域聯防合作機制，透過定期交流、教育訓練及專業資源共享，攜手打造更完善消防職業安全衛生防護網，讓每位消防人員都能平安出勤、平安返隊，持續守護民眾生命財產安全。（編輯：李錫璋）1150612
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