金門斥資1.2億新建賢庵國小幼兒園 議員：少子化下盼有整體規劃

金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」舉行動土典禮，縣長陳福海(右1)、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允(左3)、副議長歐陽儀雄(左2)持鏟啟動。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」今天舉行動土典禮，工程經費約1億2276萬元，預計2027年7月完工。校方表示，新建大樓將為地方幼教注入新能量，提供更優質、安全、溫馨的幼兒學習環境，打造幸福教育新基地。

縣府表示，縣府推動「賢庵新村土地重劃與學區新建計畫」，以完善的公共建設與優質的教育環境，打造兼具人文氣息與現代風貌的新典範社區；並透過硬體提升與軟體加強，提供孩子安全舒適的學習環境。

廣告 廣告

賢庵國小校長黃芸芸說，教學大樓完工後將是一座美麗的花園，充滿陽光，生機盎然；期待2年後這座大樓可以成為賢庵地區的新地標，也是金門幼兒教育願景的新里程碑。

縣議員董森堡私下指出，提供孩子優質的學習環境責無旁貸，但面臨少子化的壓力，希望縣府花費的每塊公帑都要經過整體的考量與規劃，不希望看到幼兒園蓋好卻招不到學生的情形發生。

賢庵國小表示，新建幼兒園教學大樓工程基地位於賢庵國小運動場與中央廚房中間，空間配置以「ㄇ」字型合院式圓迴廊建築，共2層樓，規劃8間教室(幼幼、小、中、大各2班)、廁所、教師辦公室、活動教室等，教室內有原木色系桌椅櫥櫃，低矮透明的窗戶，工程(含設計)總經費1億2275萬9791元，工期620個日曆天，預計2027年7月完工。

金門賢庵國小「新建幼兒園教學大樓工程」動土，縣長陳福海(站者左)肯定校長黃芸芸(站者右)對教育的投入及工程細節。(記者吳正庭攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

準「鳳凰」颱風路徑更明確了！氣象署估下週三影響台灣

「鳳凰」比颱風「海鷗」還大顆！曝最新路徑「北轉機率非常高」

準鳳凰颱風路徑曝！颱風論壇：巔峰達強颱、轉向影響台灣

普發1萬未滿7歲怎代領？看誰尾號？ 財政部釋疑

