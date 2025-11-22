金門映碧潭驚見浮屍！7旬翁打撈上岸已無生命跡象
金門縣金湖鎮映碧潭22日晚間發生溺水死亡事件。傍晚6點多，有民眾行經太湖路旁時，發現水面上疑似有人呈漂浮狀態，隨即報案。消防局與警方趕赴後下艇靠近，打撈上岸時已確認對方明顯死亡。
警消指出，接獲通報後立即派遣救援人員與艇隻到場，抵達時溺水者已浮在潭面上。救援人員下水將其拉上船，發現男子身體僵硬、無呼吸心跳，研判死亡已一段時間，上岸後交由警方封鎖現場並進一步採證。
警方初步查明死者為70多歲王姓老翁，身上無明顯外傷，詳細身分也已通知家屬協助確認。由於映碧潭周邊平時常有人垂釣、散步，但現場未見釣具或遺留物品，關於老翁為何落水，仍有待警方後續釐清。
