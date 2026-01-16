金門春節第3波加班機釋4454機位 1／19上午9點開搶

金門春節第3波加班機預計加開北－金雙向尖峰時段來回班機共36架次、以及中－金來回班機4架次，共可提供4454個座位數，並訂於1月19日上午9點統一受理訂位。（于家麒攝）

民國115年春節共有長達9天的連假，為讓金門鄉親都能順利返鄉過年，縣府隨即於第2波加班機開放訂位後即啟動鄉親未訂妥機位需求調查；經積極向民航局與各航空公司協調爭取下，第3波加班機預計加開北－金雙向尖峰時段來回班機共36架次、以及中－金來回班機4架次，共可提供4454個座位數，並訂於1月19日上午9點統一受理訂位，還沒訂妥回家過年機位的民眾請注意時間，手刀搶票。

經縣府統計，115年1月7日至1月13日受理登記機位大多為台北-金門航線，由於此次春節疏運各航空公司於開放正班機及第1、2波訂位時，即已釋出大部分之運能，經努力協調各航空公司並同意保障各航班搭載人數後，於非常緊湊的時間下，調度出今年春節第3波加班機。

廣告 廣告

縣府說明，第3波預計加開北-金雙向尖峰時段來回班機共36架次及中－金來回班機4架次，總共可提供4454個座位數，並訂於1月19日上午9點統一受理民眾訂位。因此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，而縣府也將依實際需求，持續跟航空公司協調爭取加開班機，讓鄉親順利返鄉過年。

金門春節第3波加班機預計加開北-金雙向尖峰時段來回班機共36架次、以及中-金來回班機4架次，共可提供4454個座位數，並訂於1月19日上午9點統一受理訂位。（圖／金門縣政府）

金門春節第3波加班機預計加開北-金雙向尖峰時段來回班機共36架次、以及中-金來回班機4架次，共可提供4454個座位數，並訂於1月19日上午9點統一受理訂位。（圖／金門縣政府）

縣府提醒，民眾於訂票確定後，務請於訂位日起3日內完成開票，以免訂位遭航空公司取消之情事；另第3波加班機開立機票與限制規定，與前2次管制期間訂票作業規定相同，即115年春節管制期間台金航線尖峰時段之機票，115年2月13日至18日台灣出發往金門方向，以及115年2月18日至23日金門出發往台灣方向之機票，均加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，請鄉親特別注意。

此外，縣府再次呼籲民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。

更多中時新聞網報導

余祥銓「換我照顧你」惹哭李亞萍

冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈