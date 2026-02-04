金門春節返鄉加班機再釋1184機位 明早9點開搶

國民黨金門籍立委陳玉珍昨日邀集民航局等相關單位召開春節加班機協調會，成功爭取將加開北－金航線第4波加班機共計1184個機位數，並統一於2月5日上午9點起開放訂位。（圖／陳玉珍立委服務處）

年關將近，台-金春節機位先前已開放3波加班機訂位均遭秒殺，仍有大批鄉親焦急等待回家機票。為協助民眾都能順利返鄉團聚過好年，國民黨金門籍立委陳玉珍昨（3）日邀集交通部民航局、縣府觀光處及2家民航業者代表召開協調會，尋求擴大疏運量能的可能，成功爭取將加開北-金航線第4波加班機共計1184個機位數，並統一於明（5）日上午9點起開放訂位，還沒訂到機位的民眾請把握機會，手刀搶票。

陳玉珍表示，每年春節訂返鄉機票，都是金門鄉親的年度大事，從她擔任立委以來，幾乎年年都召開協調會來要求加開班機；但大部分鄉親都希望爭取能訂到過年前2天以及收假前2天等尖峰時段的機位，因此，她也特別拜託兩家民航公司能夠儘量調度，讓這幾天尖峰時段的班機能夠利用放大機型的方式，提供更多的座位數，來讓鄉親有訂到機位的機會。

針對民眾普遍都質疑，是不是有優先提供旅行社團體訂票，還是航空公司都保留部分機位未開放，才讓鄉親年年都得苦苦守候在電腦前上網訂票或打電話訂票？對此，民航局空運管理組長戚培芳表示，今年春節疏運第1波兩家航空公司就已提供97160個座位數，加計後續2波加班機，合計已經提供107238個座位數，與去年相比，增加4860個座位數。而民眾質疑旅行社是否有優先把票訂走的問題也不存在，因為在管制期間內，不僅民航局會緊盯兩家業者，消保官也會現場監督，因此鄉親不用擔心有旅行社優先拿團體票的問題。

據了解，經協調後，兩家航空公司業者也允諾將會以放大機型的方式來增加座位數，立榮航空將增加2月13、14、15等3日北金航班，預計釋出684個機位；華信航空則是增加2月19、21、23等3日北金航班預計釋出500個機位，並將於2月5日上午9點起開放訂位。

至於長遠制度面的改進，陳玉珍則是希望金門每位鄉親都能夠順利訂票返鄉過節，相關單位也應該持續檢討訂購機票作業，提供更完善、更便利的服務；她也要求民航局應落實要求2家民航業者，每年提供春節台金航班疏運量比例與每日飛往金門平均座位總數，不得少於前1年。期盼透過提供更多的機位數量，讓鄉親都可以開心的返鄉，平安的返回工作地。

