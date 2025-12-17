金門普發加碼「1萬消費券？」 縣長：議員支持就願意

金門縣長陳福海表示，若議員們支持全民普發一萬元消費券，他也願意推動。（圖／翻攝自陳福海臉書）





繼全民普發一萬元政策實施後，各地方政府也陸續提出回饋於民的相關作法。新竹市與嘉義市相繼宣布普發措施，預計分別發放每位市民5000元消費金及6000元現金，另外，金門縣是否跟進加碼發放，縣長陳福海也作出回應了。

嘉義市長黃敏惠近日表示，嘉義市長期秉持財政紀律，已連續15年未舉債，並連續7年維持公共債務為零。此次決定普發每人6000元現金，經費將由歷年累計的歲計賸餘支應，不需舉債，也不會影響既有公共建設與市政推動，盼能在兼顧民生照顧與財政穩健下回饋市民。

新竹市方面，市府規劃發放5000元振興經濟消費金，並已排定發放時程。市府指出，將於明年1月21日優先針對社福列冊長輩及安置兒少撥款入帳，1月24日則啟動全市實體現金發放作業，希望讓市民能在農曆年前順利領取，帶動年節消費動能。

除新竹市與嘉義市外，金門縣議會近日也出現相關討論。縣議員吳佩雯在縣議會定期會總質詢中建議，縣府可評估是否跟進發放每人1萬元消費券，以活絡地方經濟並回饋縣民。

對此，金門縣長陳福海回應，只要議員支持，他個人是很願意的。陳福海指出，近年縣府整體財政狀況持續改善，財政水位已由過去40多億元提升至70多億元，加上未來財政收支劃分法對金門具有正面效益，統籌分配稅預期可穩定挹注20多億元，使縣政推動具備更大彈性。

陳福海強調，縣府將在兼顧財政紀律與民生需求的前提下，審慎評估加碼發放消費券的可行性，若相關條件成熟，不排除進一步研議相關措施。消息曝光後，引發地方關注，後續是否拍板推動，仍有待縣府與議會進一步討論。

