地方中心／于家豪 金門報導

寒流一波波來襲，掀起一股追雪潮，位在金門陽明湖，樹梢上跟著白了頭，不同的是，當地並沒有下雪。這一片的銀白雪景，全是每年10月~隔年3月，飛到金門過冬的候鳥「鸕鶿」留下的排泄物，由於數量龐大，遠遠望去就像下雪一般，形成獨特的"偽雪景"。

放眼望去，湖畔樹梢一片雪白，宛如披上白紗，靄靄雪景美不勝收，但低緯度、低海拔，加上水氣不足的金門，怎麼會下雪？民眾看了滿頭問號。

廣告 廣告

民眾：「是白色的，風景整個都很漂亮很像雪景，很稀奇】，每次看都覺得很壯觀」。

候鳥成群在空中盤旋、覓食過冬，原來樹梢上的不是雪，而是鸕鶿留下的排遺。

金門有雪景？陽明湖畔染白竟是「鳥排泄物」

年10月開始，成千上萬的鸕鶿大軍，陸續南下飛抵金門過冬。（圖／民視新聞）

「鸕鶿」又稱「魚鷹」，全身黑色帶點藍灰色，是一種群聚的大型冬候鳥，每年10月開始，成千上萬的鸕鶿大軍，陸續南下飛抵金門過冬，隔年3月北返。由於金門是東亞最大的鸕鶿度冬地，避冬數量高達上萬隻，鳥多排泄物也很可觀，才會形成"獨特雪景"。

金門縣野鳥學會理事長陳長信：「其實這邊就是夜棲地，那白天大概七點的時候，牠們就陸續往，我們廈門跟金門中間的海域，去做那個補食，到了晚上大概四點以後，就慢慢陸陸續續會飛回牠的那個夜棲地，你看到的樹上那些就是它停棲的時候，拉的那個大便」。

金門有雪景？陽明湖畔染白竟是「鳥排泄物」

嘉義縣東石鰲鼓濕地、也曾出現偽雪景。（圖／民視新聞）

不只金門，嘉義縣東石鰲鼓濕地、也曾出現偽雪景，雖然不是真的雪，但遠遠看，還是能騙騙自己，感受一下冬天的浪漫。

原文出處：金門有雪景？陽明湖畔染白竟是「鳥排泄物」

更多民視新聞報導

迴力鏢? 財劃法財力分級台東.新竹躍升"天龍國" 補助將減少

疑違反醫材管理法! 網紅蕭伊團購"南韓美容儀"惹議

台南減債205億仍被調降財力 黃偉哲：財劃法惡修結果

