金門某國小5學童疑吃問題蛋糕 衛生局稽查供應商揪5缺失

金門某國小20日訂購餐點食品，其中部分草莓餡蛋糕疑似出現異樣問題，有5名學生食用後出現身體不適現象。衛生局接獲通報後，立即啟動食品安全應變機制，派員前往供應商進行全面稽查，並持續監測相關學生健康狀況，以保障校園飲食衛生安全。

衛生局指出，根據校方21日回報資料彙整，共計5名學生反映身體不適，其中2名學生分別於20及21日曾至不同診所就醫，1名診斷為感冒、1名自訴因食用麵包而就醫，其餘3名學生自訴身體不適，分別為肚子痛、噁心，但未就醫，至今（23）日5名學生均未持續出現不適狀況，目前所有學生健康狀況無恙。

衛生局表示，經派員稽查該餐點供應商，現場檢視同批草莓餡蛋糕並無發霉情事，衛生局並依食品安全衛生管理法及食品良好衛生規範（GHP）準則進行現場環境及設施查核，重點包括原料來源、製作環境、製程控管、保存條件及人員衛生管理等項目，並針對稽查缺失包含：冰箱內冷藏及冷凍區食材未分區存放且未覆蓋、廠區地面有麵粉及髒污未保持清潔、2位從業人員未提供健康檢查報告、窗戶未清理致有髒汙、設備器具未保持清潔等不符合之項目，已要求限期改善並責成業者立即檢討及強化自主管理機制，落實從原料到供餐所有環節做好品質管控，以防範類似情事再度發生。

衛生局長李金治呼籲，校園餐飲供應業者應落實自主衛生管理，嚴格把關食材、製程及做好品質控管；學校師生或家長如發現餐點有任何異狀，請立即停止食用並通報衛生局，共同守護學童飲食安全與健康。

