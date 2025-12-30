金門機場人潮擠爆！中國突襲軍演亂航班 5000旅客行程大亂

生活中心/綜合報導

中國突襲式宣布軍演，阻斷航道，今天（30）飛往馬祖的航班，全數取消，往返金門來回航班共取消60架次、延誤22架次，約5000人受到影響，直到軍演結束，晚上六點金門航道才陸續復航，航空公司也緊急加派班機，全力協助旅客疏運。

松山機場大廳裏頭，擠滿人龍，旅客大包小包，爭先搶著登機辦手續。

中國突襲軍演 金門機場人潮擠爆！5000旅客行程大亂

中國無預警軍演，讓航班被打亂。（圖/民視新聞）

因為中國無預警軍演，讓航班被打亂，旅客滯留長達半天時間，30號晚上6點，金門往返松山機場的"國內線"航班，終於復飛了。

松機旅客：「(6點這班)它剩一個位置可以畫而已，它就變成你下一班，要等七點的那一班，早上七點的飛機，整個都被大delay了，其實蠻生氣的，時間上就被影響了，然後我又是排假的，就少玩到一天」。

松機旅客：「從高雄搭遊覽車上來，因為高雄班機被取消了，是昨天晚上，後來有預訂到這個加開的班機，我們全部30幾個人搭遊覽車上，因為我們要參加跨年晚會」，

鏡頭轉到另一邊的金門機場，返台旅客依序登記候補抽籤，號碼一路抽到一千多號，中國無預警軍演"秀肌肉"，阻斷航道，周二飛往馬祖的航班全數取消。立榮、華信前一晚緊急公告，軍演期間金門，共取消60架次、來回延誤22架次，影響約5000人。晚上六點後，金門航班陸續恢復，航空公司也加派班機，全力疏運旅客。

金門機場旅客：「(候補抽到)200多號，看情勢這樣子緊張，你會不會覺得很擔憂)，感覺是不會啦，因為這個老實講，他們也不敢打啦，只是說我們的行程可能會亂掉」。

中國突襲軍演 金門機場人潮擠爆！5000旅客行程大亂

軍演期間金門，共取消60架次、來回延誤22架次。（圖/民視新聞）

民眾一早趕到金門機場，但候補已經排到299號，不知道能不能回到本島，心情鬱卒。不只國內、國際線航班也受到影響，中國違反國際規定，突襲軍事演練，卻不想台灣政府不會低頭，更讓台灣旅客更對對岸政權，心生反感。





