金門機場跑道砸25億整建！拚120年完工、目標年吸438萬客

交通部長陳世凱10日視察金門機場空側道面整建工程規畫情形。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

金門機場跑道啟用逾25年，交通部為提升服務水準，民航局斥資25億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建，正進行工程設計作業，預計於民國118年動工、120年完工，目標140年滿足服務438萬人次旅客量的需求。

交通部長陳世凱今前往金門，視察金門機場、水頭港，現場聽取民航局簡報說明金門機場空側道面整建工程規劃設計進度、航港局簡報說明水頭港客運中心營運啟用準備狀況，實地瞭解相關海空設施營運概況與未來發展規畫。

廣告 廣告

民航局說明，金門機場跑道自89年大型整建至今已使用超過25年，為提升服務水準，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入25億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建，刻正進行工程設計作業。

交通部長陳世凱10日視察金門水頭港客運中心興建工程。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

為維持施工期間機場正常營運，民航局將採取分區分階段的方式施工，確保聯外運輸服務機能無虞。工程預計於118年動工、120年完工，完成後將可提升道面結構強度、降低例行養護作業之規模與頻率、延長道面使用壽年，滿足目標年140年旅客量438萬人次需求。

陳世凱表示，金門機場為單跑道機場，是金門最重要的空運門戶，在維持營運的同時進行大規模道面整建，工程挑戰性高，特別指示民航局會同規劃團隊，務必掌握「飛航安全」與「旅客服務」最高原則，施工規畫須設法減少對航班起降的影響，並做好相關配套措施。

航港局也說明，金門自90年開航小三通以來，往返金門與廈門間的旅客量持續成長，為因應小三通及觀光遊憩發展所帶動的運輸需求，投入近40億元攜手金門縣政府共同推動「金門水頭港客運中心興建工程」，該中心係將在地傳統燕尾飛簷、軌條砦等元素融入建築設計，呈現獨特金門風格意象，並採分層管理方式分流入出境旅客，打造每小時雙向通關2,800人次、年旅客服務容量達350萬人次的客運中心，預計於115年2月試營運。

航港局強調，客運中心導入智慧建築、銀級綠建築及建築資訊模型(BIM)智慧工地系統，展現智慧化及永續化公共建設的成果，並於113年及114年分別獲得金安獎及金質獎肯定。

水頭港客運中心是金門地區近年最具指標性的港埠建設，陳部長指出本項建設啟用後，將大幅提升水頭港區整體服務量能，請航港局會同金門縣政府與航商、CIQS單位，做好營運啟用前相關準備作業及應變措施，確保正式啟用時，提供安全順暢及便捷的服務。

交通部強調，向來重視離島交通建設發展，金門機場道面整建、水頭港客運中心興建，不只是單純的工程計畫，更是攸關金門未來發展的重要基礎建設。交通部將全力支持該等設施如期如質提供服務，為金門鄉親及旅客提供更安全、舒適的旅運環境，帶動地方繁榮發展。

更多中時新聞網報導

動力火車再攻蛋票房壓力山大

中職》幸好棄投從打 林安可重炮赴日

足球》遭控欠賽事薪酬 足協：辦理支付中