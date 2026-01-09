金門水頭塔山電廠發現遺體 警證實高雄60歲「港都傳奇」落海身亡

蔡男自金門大橋落海後，海巡人員出動搜救。（翻攝畫面）

金門大橋本月6日有一名男子落海失蹤，警消與海巡出動搜救，終於在第三天發現金城鎮水頭鎮的塔山電廠有一具男性遺體，經比對後確認是有「港都傳奇」之稱的60歲蔡姓男子。

綜合媒體報導，蔡男本月6日自中國廈門搭船到金門，下午4時許搭乘計程車行經金門大橋中段時突然要求下車，隨後墜下距離橋面14、15層樓高的海裡、失去蹤跡。

警消獲報後與海巡出動展開搜救，但因低溫與海象不佳而沒有結果。8日上午在水頭塔山電廠海灘附近發現有一具男性遺體，經比對身上特徵，與落海的蔡男吻合，通報家屬後確認身分。

為何被稱作港都傳奇？

據報，蔡男來自高雄，是苓雅區地方聞人，曾任宮廟主委、熱心公益，還被稱作「港都傳奇」，也曾公開支持時任高雄市長候選人陳其邁。後來傳出疑似有債務糾紛、行事轉趨低調，近年還到中國發展，未料如今卻發生憾事，背後詳細原因仍待釐清。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

董座愛殺三歲童2／董座猛親男童逾「疼愛」邊界 家屬急處置仍難逃幼子變箱屍

老屋翻新「天花板掉出白骨」 移工受困天花板2年慘成枯骨

乾兒子返家驚曹西平倒地無心跳 晚年「沒血緣卻如家人」他成最後依靠