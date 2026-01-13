金門水頭港新旅運中心整備作業持續推進 試營運日期延至2月3日

【記者 洪美滿／金門 報導】金門港旅運中心為金門地區重要交通與公共服務建設，相關工程依序完成，於114年12月24日通過消防安全檢查，於115年1月8日正式取得使用執照，硬體設施已完成階段性建置。

金門縣府表示，旅運中心自規劃設計至施工階段，均以安全、品質與旅客服務為核心，導入多項現代化工法與智慧管理理念，並榮獲公共工程金質獎及金安獎

肯定，展現工程品質與施工安全管理成果，為金門未來海上旅運發展奠定良好基礎。

為使試營運能完整呈現旅運中心的服務量能，並讓各相關單位於正式啟用前有更充分的時間進行跨單位協調、作業流程演練及場域熟悉，經縣府115年1月9日會同交通部航港局辦理履勘，經會議評估後，調整試營運時程，保留更充裕的準備與測試空間。

另為確保相關勤務人員能以最佳狀態投入服務，原訂於115年1月15日之試營運，將順延至115年2月3日正式展開

，並利用年節期間旅客人流高峰期作壓力測試，啟用日期將另行公告。

金門縣府強調，期程調整係基於整體服務品質與旅客體驗的周全考量，後續將持續完成各項營運整備工作，期以更完善、安全、舒適且友善的服務環境，迎接國內外旅客蒞臨金門港旅運中心。（照片記者洪美滿翻攝）