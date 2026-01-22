金門水頭港旅客服務中心新建工程 榮獲公共工程金質獎

▲「水頭港大型旅客服務中心新建工程」-空拍圖。

【記者 洪美滿／金門 報導】行政院公共工程委員會於115年1月21日舉行第25屆公共工程金質獎頒獎典禮，港務處以「水頭港大型旅客服務中心新建工程」榮獲「公共工程品質優良獎」建築類佳作，顯現本案在工程品質、施工管理、整體規劃及執行成效等面向，深獲評審委員肯定。

水頭港大型旅客服務中心座落於水頭港內港區南岸，建築為4層樓鋼構，總樓地板面積約36,000平方公尺，一樓為入境層、三樓為出境層，透過完善的旅客動線分流，提供寬敞明亮且高效率的通關服務空間，大幅提升航廈服務水準，並帶動地區產業及觀光發展。同時也配合中央推動「郵輪直靠」政策停泊國際萬噸級郵輪，新增S4、S5碼頭岸際廊道設施，使金門港具備接軌國際，為地方觀光與產業發展注入新動能。

本工程除著重建築機能與服務品質外，亦高度重視工程管理與施工安全，施工期間即曾榮獲勞動部113年「第18屆推動職業安全衛生優良工程金安獎」肯定，並於本次再獲公共工程金質獎，展現本案在安全、品質與工程治理面向之整體成果。施工團隊於工程執行過程中，導入BIM整合管理、智慧工地及多項科技監控措施，兼顧施工效率、作業安全與工程品質，建立公共工程良好示範。

▲「水頭港大型旅客服務中心新建工程」-頒獎照片。

本案能連續獲得金安獎及金質獎等專業獎項肯定，實有賴專案管理、設計監造及施工團隊通力合作、各司其職，共同克服離島施工、人力調度及物料運輸等挑戰，確保工程如期如質完成。

港務處感謝專案管理單位誠蓄工程顧問股份有限公司、設計監造單位姜樂靜建築師事務所、施工承商永青營造工程股份有限公司、協磁機電工程有限公司及順晟科技企業有限公司等相關參與單位的專業投入。未來將持續秉持精進工程品質與安全管理之精神，推動優質港埠建設，打造友善、安全且永續的旅運環境，促進金門地區的觀光發展，穩健邁向國際及嶄新的港埠新里程。（照片記者洪美滿翻攝）