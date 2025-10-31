金門永續觀光解說種子培訓計畫 迎接更多來金旅遊觀光客

▲金門永續觀光解說種子培訓計畫圓滿落幕。

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣政府觀光處為打造優質的友善旅遊環境，提升解說人員的專業職能，特別規劃解說人員培訓課程，藉以厚植旅遊軟實力，建構友善金門，及形塑良善觀光旅遊環境，以迎接更多來金旅遊之觀光客。

觀光處說明，「114年金門永續觀光解說種子培訓計畫」歷經半年的時間籌劃及執行，包含（1）基礎培訓班：學科72小時，術科(實習)24小時，共計96小時。（2）種子培訓班(新興景點)：學科36小時，術科(實習)12小時，共計48小時。課程內容包含觀光解說技巧課程、金門及大膽島等在地史蹟及生態文化、環境教育、觀光英語課程(銷售會話) 、接待禮儀課程及服務品質課程，於日前已全部課程授課完畢，並於10月29日辦理成果發布，頒發優秀學員獎狀及結訓證書。

廣告 廣告

成果發布由金門縣政府觀光處副處長何桂泉代表縣長陳福海到場向結訓學員致意，並表示在未來將繼續致力於提升學員的整體素質和競爭力，一起為本縣的導覽解說注入更多動力和活力，共同推動金門旅遊的繁榮發展，期許未來觀光解說種子能為金門一起努力，藉由此次豐富及紮實的培訓，更能行銷本縣觀光資源特色，讓各地遊客深度認識金門。

觀光處進一步指出，本次「永續觀光解說種子培訓計畫」不僅強化解說人員的專業職能，更重要的是建立永續旅遊觀念，鼓勵導覽人員成為環境與文化資產的守護者。透過課程中對自然生態、文化遺產與地方故事的再認識，未來在學員們導覽服務中，將能以更深層的視角帶領旅客體驗金門的獨特魅力，達到觀光與永續並行的目標。（照片記者洪美滿翻攝）