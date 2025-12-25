金門沙美老街示範工程明年完工 縣府今辦「收規合脊」祈福典禮

〔記者吳正庭／金門報導〕金門「金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程」預定明年3月8日完工，縣府今天舉辦「收規合脊」祭祀祈福典禮。金沙鎮長吳有家說，示範工程拋磚引玉，附近已有其他街區屋主表達跟進意願。

縣府針對金沙鎮老街進行街屋改善，總計7戶，由縣府出資3250萬元修建，2024年2月27日開工，完工後活化再利用。

副縣長李文良說，縣府推動這項政策，西半島有金城鎮，東半島有金沙鎮的沙美老街，相信持續努力，會發現有越來越多有紀念價值且珍貴的文化資產被呈現出來。

吳有家說，示範街屋位於沙美老街，就是在地所稱「八卦街」；從爭取到現在至少有20年，從剛開始產業問題到互不信任的問題，最後終於在共同努力下，有7間達成共識。他說，公部門的成績帶動拋磚引玉作用，過去很多屋主不願整修，現在都陸續表達願意共襄盛舉。

縣府城鄉發展處處長黃儒新說，「收規合脊」是傳統民宅竣工前的儀式，寓意整體屋面工程將圓滿告一段落。傳統民宅中脊是以俗稱「煙筒箍」的煙囪構件組成，匠師將合脊物置於中脊中央的「煙筒箍」內部，完成整體屋脊施作。但沙美老街建物因屬街屋類型，中脊型式為「馬路脊」，沒有採用煙筒箍施作，而是以中央瓦槽鋪設完成作為象徵意義。

沙美老街又稱「八卦街」，內部有8街、8巷，由於街道與巷弄交織，形成類似八卦的結構。明、清時期為防禦海患，街屋2樓設有隘門，有的建築還有鎗樓。在地人說，曲折的巷弄，除防禦功能，還可以讓街區在冬天時比較溫暖，有「曲巷冬暖」之說。當地耆老表示，過去老街修路，曾有人從中發現明朝錢幣。

金門縣政府進行「金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程」，副縣長李文良(左)前往踏勘，對於工程的進度表示滿意。(記者吳正庭攝)

金門縣政府推動「金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程」，金沙鎮長吳有家(左一)說，示範工程拋磚引玉，附近已有其他街區屋主表達跟進意願。(記者吳正庭攝)

金門縣「金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程」預定明年3月8日完工，副縣長李文良(中)率隊前往萬安堂， 為工程「收規合脊」祭祀祈福。(記者吳正庭攝)

金門縣政府為「金沙鎮沙美特色街區建築修復再利用示範工程」舉辦「收規合脊」祈福儀式，屋主及地方人士均踴躍出席。(記者吳正庭攝)

