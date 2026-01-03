金門洋樓獲百大文化基地 縣府：持續串聯文化場所

（中央社記者吳玟嶸金門3日電）「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」獲選首屆百大文化基地，今天舉行成果發表。金門縣文化局長陳榮昌說，將持續協助基地開發遊程等，並串聯更多文化場所帶動金門文化觀光。

王慶雲洋樓建於1934年，位於金城鎮後浦巷弄街區。經金門縣政府協調洋樓所有權人，由縣府出資整修活化後，目前標租給在地團隊「甄洋樓」營運。

甄洋樓團隊以古裝與旗袍的換裝體驗、周遭文化場所導覽與展覽等方式多元經營，去年以「僑鄉金門－王慶雲洋樓1934」獲選文化部首屆百大文化基地，今天舉行百大文化基地傳統建築營運成果發表，陳榮昌、金門縣城鄉發展處長黃儒新等受邀與會。

陳榮昌接受中央社記者採訪表示，若文化基地所有人有意願、想法持續經營，文化場所才有機會永續發展。文化基地主要由民間向文化部申請，地方文化局後續會協助輔導。

陳榮昌說，金門有豐富僑鄉、閩南與戰地等文化，此次有2處基地入選百大文化基地，文化局將持續與文化部合作，協助文化基地體檢，挖掘更多發揮部分，並透過課程輔導、串聯周遭文化場所、開發文創商品與遊程等，讓更多民眾到訪文化基地。

他表示，文化局今年也會向地方業者、組織推廣百大文化基地資訊，藉由串聯更多文化場所，帶動整個金門的文化觀光。

甄洋樓發布新聞稿中，洋樓主理人陳婉甄表示，除洋樓原本經營的主業沉浸式服裝租賃服務外，此次也與金門縣陶瓷廠合作開發以王慶雲洋樓外觀為酒器的特色酒禮盒，盼以文創商品方式傳承、典藏文化。（編輯：黃世雅）1150103