金門消防傳捷報！赴台受領全國志工菁英與資深義消最高榮譽

▲金門縣義勇消防總隊第四大隊-李銘欽平日協勤照片。

【記者 洪美滿／金門 報導】為激勵全國消防志工、義消及提升防火防災正面能量，建立「全民消防」概念，以表彰消防志工、義消對消防之貢獻，消防署在國際志工日(12月5日)特辦理「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」。本縣今年由義消總隊第三大隊金城防宣分隊副分隊長陳錦秀、第四大隊助理幹事李銘欽脫穎而出，勇奪兩項志工最高榮譽；此外，資深義消林登寶亦獲頒服務滿40年資深義消殊榮。由消防局秘書陳叁奇代表局長呂英華，率隊前往消防署參加頒獎表揚活動，共同見證金門防宣與救護志工的榮耀時刻。

本次獲選「全國防火宣導志工菁英」的陳錦秀，親自赴台領獎。她被同仁親切尊稱為「防宣大姐」，自民國88年加入婦女防火宣導隊以來，二十多年如一日，不僅堅守第一線，更致力於將防火防災觀念「生活化」。她善用每一次深入社區、校園與家庭的機會，透過案例分享與互動教學，讓生硬的消防知識變得淺顯易懂。陳錦秀表示，防宣工作有別於其他志工，是將保命的知識與民眾分享，此次獲獎實是對金門全體防宣姐妹的肯定，她將持續傳承經驗，帶領新進志工共同守護家園。

榮獲「全國救護志工菁英」的第四大隊助理幹事李銘欽，以及服務年資滿40年的資深義消林登寶，雖因要務在身無法親臨現場，但其貢獻仍備受推崇，由出席代表一同帶回這份屬於金門的榮耀。

▲陳錦秀與院長合影。

李銘欽自空軍退役後轉身投入鳳凰志工行列，憑藉專業EMT-1證照與豐富經驗，不分晝夜奔赴救護現場，更在114年4月的一起OHCA案件中，與職消默契配合成功搶救民眾性命。他以行動實踐「退伍不褪志、救護不停歇」的精神，成為消防志工中最堅定的後盾。

而服務年資達40年的資深義消林登寶，更是金門消防歷史的見證者。四十年來，他經歷了金門消防體制的變革與裝備的演進，將人生最精華的歲月奉獻給義消工作。儘管今日無法親自領獎，但他數十年如一日的堅持，已成為後輩義消學習的標竿，展現了義消精神代代相傳的價值。

消防局局長呂英華表示，本次金門在防火宣導與緊急救護領域皆獲全國性大獎，更有服務年資長達40年的資深義消，實屬不易。這些獲獎者與資深前輩，共同構築了金門最堅韌的安全網。消防工作無法單靠職消力量完成，感謝所有受獎人長期無私奉獻，協助救災救護及參與防災工作，期許未來能有更多鄉親加入義消(志工)行列，讓金門成為真正安全、幸福的島嶼。（照片記者洪美滿翻攝）