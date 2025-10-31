金門消防同仁迅速出擊 成功搶救OHCA患者重獲新生

▲消防同仁迅速出擊成功搶救OHCA患者重獲新生呂英華局長慰勉辛勞團隊。

【記者 洪美滿／金門 報導】今（114）年3月間，金沙轄區發生一起民眾突發昏迷案件，經消防局勤指中心受理後，第一時間立即出勤救援，憑藉專業判斷與精準操作，成功搶救一名心肺功能停止（OHCA）患者，令人為之振奮的是，該名患者經搶救，已康復出院並重返工作崗位，並於日前特地至金沙分隊感謝當日出勤同仁的救命之恩。呂英華局長聞訊後，率陳國瑋副局長及陳叁奇主任秘書特地前往慰勉執行救護勤務的辛勞同仁，肯定團隊在生死一瞬間的冷靜判斷與專業行動，用實際行動守護鄉親生命安全，消防弟兄享用局長精心準備餐點過程中，除分享勤務過程外，亦閒話家常生活點滴，弟兄均能有感局長關懷溫度，展現消防鐵漢也有柔情的一面。

廣告 廣告

本案件事發當日，消防局勤指中心隊員許庭瑄於接獲報案後，立即依照標準作業程序啟動DACPR，於線上引導報案人進行急救評估與按壓指導，爭取寶貴時間。同時，救護同仁林昶志、吳百翊及謝賢在最短時間內抵達現場，即刻接手施行高品質心肺復甦術（CPR），並搭配自動體外心臟去顫器（AED）進行電擊。現場團隊分工縝密，有效掌握急救節奏與病情變化，並持續監測生命徵象後，成功恢復患者自發循環（ROSC），隨即送往醫院持續治療。

這次成功救援，再度展現消防局在急重症救護的整體量能。這樣的成果，並非偶然，而是來自長期對「救護領域硬體與軟體並重」的投入。近年來，持續汰換與增購高階救護裝備，包括十二導程心電圖機、自動心肺復甦機等，以科技輔助精準救護；同時，也持續強化人員專業訓練，並針對個案辦理案例內控與回饋研討，透過不斷演練與檢討，提升實戰反應與臨場判斷能力。

此外，特別感謝地方各界對救護資源的慷慨捐贈與支持，公私協力的力量，讓前線人員在執行救護任務時更有信心與保障。無論是設備添購或是社會善心人士的物資支援，皆是構築生命防線不可或缺的後盾。

呂英華表示，這起救護成功的案例，是團隊專業訓練與默契累積的最佳印證，也展現同仁持續精進本職學能、以專業與熱誠守護生命的精神。他強調：「每一次救援的成功，背後都是無數次訓練的成果。唯有不斷精進、持續學習，才能在最關鍵時刻挺身而出，挽救寶貴生命。」

消防全體同仁秉持陳福海縣長「以民為本、病有所醫」的施政理念，持續優化救護能量，深化與醫療院所合作，打造「從現場到醫院」的無縫救援體系。未來，將持續推動「安心、專業、溫暖」的救護服務文化，讓民眾在任何危急時刻都能感受到即時援助與人性關懷。

呂英華在慰問結束前，感性地說：「看到患者康復出院、重回崗位，就是對消防人員最大的肯定與鼓勵。」他期勉所有救護人員以此為動力，繼續以堅定的使命感與專業態度，守護金門鄉親的生命安全，共同打造安全宜居、安心有感的幸福家園。（照片記者洪美滿翻攝）