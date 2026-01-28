金門消防局推動住警器安裝 公私協力打造居家防火安全網

▲消防局結合精忠衛隊成員深入民眾住宅協助安裝住宅用火災警報器強化居家防火安全。

【記者 洪美滿／金門 報導】為全面提升縣民居家防火安全，降低住宅火災發生率及人命傷亡風險，消防局持續推動住宅用火災警報器（簡稱住警器）安裝政策，透過制度化宣導與實地行動並行，強化社區居家防火第一道防線。消防局局長呂英華指出，住警器可於火災初期即時偵測煙霧或溫度異常並發出警示聲響，提醒住戶及早應變、迅速逃生，對減少火災傷亡與財產損失具有關鍵效益，亦為本縣重要防災施政項目之一。

消防局表示，近年推動住警器安裝過程中，積極整合民間資源，採取公私協力模式，擴大防火宣導與實際安裝量能。在地公益團體「金門縣精忠衛隊」及「金門陸軍第三士官學校校友會」主動投入社區服務，自114年10月起，志工團體已協助完成106戶身心障礙者家庭住警器安裝作業。期間由消防局各消防分隊協助規劃安裝期程與技術指導，志工團隊則依居住村里就近支援，深入社區協助身心障礙者及行動不便家庭完成住警器安裝，並同步說明正確使用方式與日常維護重點，有效補充基層消防人力，展現民間團體參與公共安全事務的正向力量。

廣告 廣告

精忠衛隊理事長王國代表示，多數住宅火災發生於夜間或住戶警覺性較低時段，住警器雖為小型設備，卻能在關鍵時刻發揮即時示警、挽救生命的重要功能，對身心障礙者及高風險家庭尤為重要。志工團隊秉持服務社會、守護鄉里的精神，配合縣府防災政策深入社區，期盼協助更多家庭建立正確防火觀念，降低居家火災風險。

消防局提醒，住警器除正確安裝外，後續功能檢測與日常保養同樣重要，建議裝設於臥室、走廊及樓梯間等動線位置，並避免靠近廚房、浴室或通風口，以降低誤報情形。民眾平時可每月至少按壓測試鍵一次，確認警報音量是否正常；多數住警器採電池供電，建議每半年至一年更換電池，並定期清潔設備，以維持感測效能。如住警器已逾使用年限或因火災、進水等情形受損，應儘速汰換更新。消防局進一步指出，未來將持續結合志工培訓、設備補助與社區宣導，逐步建構長期穩定的居家防火安全網絡，並呼籲民眾養成良好用火用電習慣，共同打造安全、安心的生活環境。（照片記者洪美滿翻攝）