金門消防攜手中央地方建立職安區域聯防機制

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【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣消防局與國立臺北科技大學於6月12日共同舉辦「消防職業安全衛生區域聯防論壇暨交流活動」，邀集勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心、高雄市政府勞工局勞動檢查處、臺南市職安健康處及內政部國土管理署南區都市基礎工程分署等單位齊聚金門，共同探討消防職業安全衛生推動經驗與跨機關合作機制，並共同簽署「消防職業安全衛生區域聯防宣言」，建立跨機關合作平台，攜手守護消防人員工作安全與健康。

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本次活動由金門縣副縣長李文良代表縣長出席致詞並擔任宣言簽署見證人，展現縣府對消防職業安全衛生工作的高度重視。

簽署儀式由金門縣消防局局長呂英華、勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心主任許峯源、高雄市政府勞工局勞動檢查處處長郭清吉、臺南市職安健康處處長李炫昌及內政部國土管理署南區都市基礎工程分署分署長林厚名等五位代表共同簽署，象徵消防、職安、勞檢及工程等不同專業領域正式建立合作夥伴關係，未來將透過資訊交流、教育訓練、經驗分享及跨機關合作等方式，共同提升消防職業安全衛生管理量能。

副縣長李文良表示，消防人員肩負守護民眾生命財產安全的重要使命，縣府除持續充實消防人力、車輛及裝備外，也高度重視消防同仁的工作安全與健康。近年來金門縣消防局積極推動消防職業安全衛生制度建置、駐地環境改善、教育訓練及健康促進等工作，並於114年度消防署消防職業安全衛生績效評核榮獲105分滿分成績，名列全國第一，展現金門推動消防職業安全衛生工作的具體成果。此次透過區域聯防合作機制，進一步整合中央與地方專業資源，共同打造更安全、更健康的消防工作環境。

論壇期間，與會代表分別就高風險場所資訊共享、跨機關聯合訪視、職安教育訓練、勤務風險管理、熱危害預防、健康促進及心理健康支持等議題進行交流。與會單位一致認為，消防職業安全衛生工作已不再侷限於單一機關職責，而需透過跨領域合作及資源整合，共同提升消防人員安全保障與健康照護量能。

金門縣消防局局長呂英華表示，近年來在搶救訓練科科長陳金城、承辦科員王毓蘭暨國立臺北科技大學黃中和教授輔導團隊積極推動下，逐項完成消防職業安全衛生制度建置、駐地安全改善、標準作業程序建立、教育訓練及健康促進等工作，並逐步建立事故案例與經驗回饋機制，將安全管理理念落實於日常勤務與組織文化之中。相關成果除獲得消防署肯定外，也逐步建立具消防特色之職業安全衛生管理模式。

金門縣消防局指出，此次區域聯防宣言簽署不僅象徵跨機關合作正式啟動，更代表各單位共同守護消防人員安全與健康的決心。未來將持續深化區域聯防合作機制，透過定期交流、教育訓練及專業資源共享，攜手打造更完善的消防職業安全衛生防護網，讓每位消防同仁都能平安出勤、平安返隊，持續守護民眾生命財產安全。（照片記者洪美滿翻攝）