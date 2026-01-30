金門清明連假機票 2月2日開搶
民國115年清明節4天連假，交通部民用航空局30日宣布，期間台金管制航線運能共提供532架次、50048個座位數，將於2月2日上午9點起開放訂位；為讓民眾都能順利返鄉祭祖，金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增開班機。
民航局指出，已規畫4月2日至7日共計6天為航空疏運期，清明連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規畫加開班機及放大機型，因應民眾搭機需求。
金門縣政府提醒民眾，今年清明節連假，於尖峰時段4月2日至4日台灣出發往離島方向，以及4月5日至7日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。
縣府呼籲民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規畫，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。
有民眾反映，每逢過年過節，「回金門」的返鄉之路都是難上加難，縱然緊盯開放訂位時間手刀搶訂，最後還是被秒殺，質疑是被旅行社搶光、抑或機位在訂位系統中沒有全部開放，才會如此難訂；建議縣府研擬於傳統年節期間，每班機保留部分機位開放予金門鄉親優先訂位機制，讓大家可以順利回家。
