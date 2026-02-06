金門港揮毫送春聯 疑似縣府員工跟著排 民眾疑：不用上班？

昇恆昌公司今日上午在金門港旅運中心3樓出境區，熱鬧舉辦「馬上RICH吉運來」活動，邀請多位書法名家現場揮毫書寫春聯，免費供民眾索取。(于家麒攝)

農曆新年將至，為讓小三通旅客感受濃厚的年節氛圍，昇恆昌公司今(6)日上午在甫啟動試營運的金門港旅運中心3樓出境區，熱鬧舉辦「馬上RICH吉運來」活動，邀請多位書法名家現場揮毫書寫春聯，免費供民眾索取；不過時值上班時間，有民眾發現多名疑似為縣府的員工也跟著排隊領春聯，遭質疑「他們都不用上班嗎？」

主辦單位指出，今日的揮毫活動邀請到唐敏達、孫國粹、洪三袁、謝華東及洪壽森等多位書法名家展現傳統書藝之美，大師們將「馬騰萬事興」書寫於大紅春聯上，象徵新年奔馳向前的蓬勃動能，也祝福小三通旅運暢行、旅客萬事順遂，現場喜氣洋洋。

有民眾發現，多名身穿制服、佩戴識別證疑似為縣府員工在上班時間也跟著排隊領春聯，遭質疑「他們都不用上班嗎？」。(圖／民眾提供)

活動現場有不少旅客競相排隊索取書法大師們親筆書寫的墨寶；不過有眼尖民眾發現，人潮中有多名身著制服、佩戴識別證，疑似為縣府的員工也跟著一起排隊等領春聯。

民眾表示，如果是縣府員工在上班時間跟著湊熱鬧，是要當薪水小偷嗎？而且還穿著制服、帶著識別證，感官很不好；若是輪休時間，可以換下制服、取下識別證再去排，比較不會引人誤會，建議縣府應多加約束員工。

另昇恆昌也精心佈置新春主題陳列，讓旅客一踏進出境區，便能感受到濃厚的新春祝福；未來將持續策畫多元且富有文化內涵的主題活動，讓旅客留下愉快、溫暖的旅途記憶。

