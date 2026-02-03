金門港旅運中心試營運 力邀雕塑大師康木祥藝術團隊展出國際級展品

▲藝術品迴生左二康木祥老師、右二港務處長許嘉興。

【記者 洪美滿／金門 報導】備受各界期待的「金門港旅運中心」於2月3日正式啟動試營運，展現智慧與便捷的國門形象。為提升場站的文化底蘊與國際視野，港務處力邀享譽國際的台灣雕塑大師康木祥藝術團隊，無償借展「無限智」及「迴生」兩件大型藝術巨作，展期為期兩年。港務處特別感謝康木祥老師及其藝術團隊的全力支持，無償提供曾巡迴紐約時尚特區、德國柏林波茨坦廣場等地藝術作品。當作品矗立在金門新落成的港口門戶，不僅象徵著鋼鐵意志的重生與生命循環，更標誌著「金門港旅運中心」在軟硬體建設上的全面進化，成為連接兩岸美學與交通的新地標。

▲ 藝術品迴生。

港務處表示，此次引進康木祥老師的作品，深具島嶼與歷史對話的意涵。金門自古便是連結兩岸與世界的重要門戶，無論是商旅往返、軍事歷史，或離鄉與返家的島嶼故事，都在此匯聚成獨特而深厚的文化底蘊。新落成的港口旅運中心，讓康木祥老師的作品在此佇立，以最温柔的姿態，向每一位蒞臨金門的旅人伸出問候，更是金門向世界伸出的溫柔邀請——邀請人們停下腳步、回望自身，重新感受「來處」與「去向」之間，那永恆流動的生命之意，在兩岸交流的關鍵樞紐點上，展現出別具深意的港口代表意義。

▲藝術品無限智。

隨著試營運的啟動，「金門港旅運中心」不僅提供高品質的通關服務，更致力於打造一座富有溫度的藝術場域。藉由國際級大師作品進駐，能讓往來兩岸的旅客在入境金門的舜間，就感受到這座島嶼深遠的文化厚度與生命力。除了視覺上的感觀，「無限智」與「迴生」所蘊含的重生精神，也預示著金門港區未來發展規劃，將以更具智慧與包容的視野，開創兩岸海運交通的新局。港務處誠摯邀請來往旅人，在走訪金門之際，親身領略這份將堅韌鋼索化為柔美弧線、完美融合永續美學與國門情懷的藝術脈動。（照片記者洪美滿翻攝）