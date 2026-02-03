金門港旅運中心 停車問題惹怨

「金門港旅運中心」3日試營運，不少出入境旅客讚許嶄新國門的動線規畫，對金門的形象非常加分。（于家麒攝）

「金門港旅運中心」3日試營運，為兩岸小三通開啟新的里程碑。金門縣長陳福海一早親至現場視察出入境動線與空間規畫，並發送福袋歡迎到訪旅客。陳福海說，期盼旅運中心的啟用，能為兩岸帶來更有良性、友善的發展，縣府也將持續打造美好環境，讓金門成為旅客願意停留、各項產業興盛的幸福島嶼。

小三通由廈門五通碼頭開抵金門水頭的首班船班「迅安輪」，3日上午9時搭載214名旅客平安停泊在全新啟用的「金門港旅運中心」浮動碼頭。首批入境旅客大多表示，嶄新的場域空間非常舒適，動線及出關程序也很順利，周邊也很多裝置藝術可拍照打卡，對金門的形象非常加分。

廣告 廣告

不過有部分民眾抱怨，因新式手推車專為室內電動坡道設計，不得推至場站外，自行開車的旅客要提著大包小包的行李，步行至上百公尺遠的停車場取車，年紀稍長的人中途休息兩三次都還氣喘吁吁，非常不便民；建議可將舊有的推車移至新場站外使用，還能省去報廢程序，節省公帑。

另有民眾表示，新場站的停車場雖採用「智慧服務」，不過設計上可能還欠缺更多「智慧」。如停車格的規畫雖依標準畫設，但空間太過狹窄，且邊格兩側都設置又粗又寬的鐵柱，車輛停好後車門難以開啟，一不小心就會被刮花，令車主心疼。

針對尚屬試營運階段的「金門港旅運中心」，陳福海當場指示，各項不足之處相關單位需盡速完成改善，全力備戰即將到來的春節旅運人潮，要用盡善、盡美的新國門，迎接往返兩岸的所有旅客返鄉過年。