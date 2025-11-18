金門湖埔國小綜合大樓工程動土 估116年完工

（中央社記者吳玟嶸金門18日電）金門湖埔國小拆除活動中心，重建綜合大樓工程今天動土，總經費1億2482萬元，估116年10月完工。湖埔國小表示，建築強調社區共享，綜合大樓將與社區民眾共享使用。

金門湖埔國小今天舉行綜合大樓（活動中心）拆除重建工程動土典禮，金門縣長陳福海、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席。

陳福海致詞表示，湖埔國小過去學生約百人，近年學生人數增加，現在已有300多名學生，校舍空間可能不足，「全國現在都很缺錢，金門也是，但窮不能窮教育」；他也說，持續投資地方學校建設，包括金湖國小新建幼兒園經費近3億，金沙國小新建幼兒園經費逾2億等。

湖埔國小透過新聞稿表示，全校學生數從民國105學年度96名學生，成長至114學年度共334名學生，為提供足夠教學空間，規劃將現有活動中心及廚房拆除，改建為綜合大樓。建築採用鋼筋混凝土構造及鋼構屋頂，規劃地下1層、地上3層，建築除滿足教學需求，也強調社區共享概念，綜合大樓將與社區民眾共享使用。

金門縣今年陸續有教育相關工程動工、進行規劃設計等，根據金門縣政府教育處日前於縣議會專案報告，包括各鄉鎮新建幼兒園規劃、部分校園新建體育場館等建設，加總經費約25億元；目前已有賢庵國小新建幼兒園、湖埔國小綜合大樓重建等動土。（編輯：謝雅竹）1141118